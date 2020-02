Proseguono gli appuntamenti con le registrazioni di Uomini e donne, la popolarissima e seguitissima trasmissione sentimentale di Maria De Filippi. Ieri 15 febbraio sono tornati in studio i protagonisti del trono over per registrare i nuovi appuntamenti che andranno in onda nel corso delle prossime settimane in televisione. E i colpi di scena non mancheranno: stando a quanto riportato sulle pagine de Il Vicolo delle news, Gemma ammetterà di essere stufa di Tina mentre Barbara finirà in lacrime dopo aver lanciato delle frecciatine al vetriolo a Gianni Sperti.

Le anticipazioni di U&D, registrazione 15/2: Gemma è stufa di Tina

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla nuova registrazione di Uomini e donne trono over del 15 febbraio rivelano che si partirà dal consueto video -sfogo di Gemma Galgani, la quale nel dietro le quinte della trasmissione ammetterà di essere letteralmente stufa del trattamento che le viene riservato da Tina ogni settimana.

La Cipollari, però, non demorde e si presenterà in studio con la famosa cartina dove sono riportati gli uomini che la Galgani ha baciato nel corso di questi anni di permanenza in trasmissione.

Gemma, però, non ci sta e comincerà a staccare le foto di quelli che dice di non aver mai baciato. Subito dopo, poi, in trasmissione arriveranno due nuovi corteggiatori che sono pronti a conoscerla e ad approfondire la conoscenza: la dama deciderà di tenerli entrambi.

E poi ancora gli spoiler della nuova registrazione di Uomini e donne che arrivano da Il Vicolo delle news rivelano che ci sarà un battibecco in studio tra Barbara e Gianni Sperti.

In studio arriverà un nuovo pretendente che Barbara deciderà di tenere e a quel punto l'opinionista ribatterà dicendo che lo ha fatto solo perché 'è un bel ragazzo, abita in Svizzera oppure fa il brocker'.

Lo scontro a U&D tra Gianni Sperti e Barbara

A quel punto Barbara reagirà dicendo che lei a differenza di altre persone non si è mai fatta mantenere dai suoi fidanzati. Una sottile frecciatina che a quanto pare avrebbe lanciato proprio a Gianni Sperti, dato che la sua ex moglie Paola Barale nell'intervista concessa qualche settimana fa a Live - Non è la D'Urso, disse che non aveva fatto figli con Sperti perché lavorava solo lei.

Barbara proverà a negare, dicendo che non si riferiva a Gianni ma lui ha le prove: lo screenshot di un commento social negativo che Barbara ha postato contro di lui. A quel punto, quindi, la dama di U&D over verrà messa allo stretto e non potrà fare altro che scoppiare in lacrime. Stando alle anticipazioni, Barbara chiederà anche scusa a Gianni Sperti per quello che ha scritto sui social, dicendo che credeva di averlo scritto in una chat privata.