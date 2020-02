Prosegue l'appuntamento con le registrazioni di Uomini e donne e, proprio questa domenica 23 febbraio, sono tornate in studio le varie coppie e i protagonisti del trono over. Un appuntamento decisamente molto atteso dal pubblico che segue la trasmissione sentimentale condotta da Maria De Filippi, che anche questa volta è stato ricco di colpi di scena. In studio, infatti, si è tornato a parlare della coppia formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri che, nell'ultimo periodo, erano nuovamente in crisi.

Gli spoiler sulla registrazione di U&D del 23 febbraio: Ida e Riccardo di nuovo in studio

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulla registrazione di Uomini e donne del 23 febbraio rivelano che Ida e Riccardo si sono riaffacciati di nuovo in studio, pronti a fare chiarezza sulla loro tormentata storia d'amore.

La scorsa settimana, infatti, la Platano aveva lasciato intendere in trasmissione che con Riccardo ci fosse nuovamente aria di crisi e alle domande dei vari opinionisti del programma non era riuscita a trattenere le lacrime.

Questa volta, però, Ida e Riccardo sono arrivati insieme in studio a Uomini e donne, raccontando al pubblico di come stia andando tra di loro. Le anticipazioni che arrivano dalle pagine de 'Il Vicolo delle news' rivelano che i due sono arrivati in studio e non si sono fatti problemi a salutare anche Giovanni Longobardi, il tentatore presente all'ultima edizione di Temptation Island che aveva messo in bilico la relazione tra i due corteggiando la Platano sull'isola delle tentazioni.

Successivamente ha preso la parola la padrona di casa di U&D, la quale ha spiegato che ancora una volta Ida e Riccardo hanno dovuto fare i conti con un brutto periodo. I due sono stati nuovamente in crisi e Riccardo ha ammesso che questa volta la situazione era talmente seria che quasi non pensava che avessero fatto pace e che sarebbe tornato di nuovo il sereno tra di loro.

La Platano non si sente desiderata da Riccardo

Gli spoiler su Uomini e donne rivelano che Ida continuerà a lamentarsi del fatto che da parte di Riccardo non ci sarebbe un intenso trasporto fisico. La dama del trono over, infatti, sostiene di non sentirsi desiderata dal Guarnieri al punto che la padrona di casa chiederà a Riccardo se si fosse reso conto di aver raggiunto definitivamente la pace dei sensi.

Riccardo, però, proverà a fare chiarezza dicendo che dietro questa situazione ci sarebbero delle pesanti offese da parte di Ida, anche se non ha voluto scendere nei dettagli di quanto sarebbe successo. Nonostante questa situazione di stallo, alla fine i due hanno confermato che tra di loro è tornato il sereno e quindi anche questa volta ha trionfato l'amore.