Nel corso di un tranquillo giovedì pomeriggio, Valeria Marini e Antonella Elia si sono trovate coinvolte in una rissa. Entrambe le donne non sono mai andate molto d'accordo, sta di fatto che la compagna di Pietro Delle Piane ha, più volte, ribadito la sua insofferenza nei confronti della showgirl. Ad ogni modo, la situazione è degenerata nel momento in cui Valeria ha alluso al fatto che la sua rivale fosse indemoniata, per questa ragione le ha agitato contro un rosario.

La Elia non ha preso affatto di buon grado questo gesto, sta di fatto che le ha dato uno spintone sulla spalla.

A quel punto sono intervenuti anche gli altri membri della casa che hanno provveduto a separare le due dame. La Marini, però, dopo ha avuto un durissimo sfogo contro la sua interlocutrice.

La rissa tra la Marini e l'Elia

In queste ore si è verificata la prima vera rissa di questa quarta edizione del GF VIP e le protagoniste sono state due donne: Valeria Marini e Antonella Elia. Quest'ultima si è sempre mostrata parecchio insofferente nei confronti della showgirl. Valeria, invece, ha sempre preso con molta ironia le scenate fatte dalla sua rivale.

Durante questo pomeriggio, infatti, la Marini stava conversando con Antonio Zequila in merito al cortometraggio che devono realizzare quando, improvvisamente, una volta notata la presenza della Elia, ha cominciato a sventolare un rosario contro di lei.

Valeria chiede che Antonella venga squalificata

Antonella ha perso il controllo e le ha dato uno spintone chiedendole di smetterla. La Marini, allora, ha messo in evidenza "l'aggressione" fisica ed ha ritenuto tale gesto assolutamente passibile di squalifica.

A seguito dell'increscioso avvenimento, infatti, la showgirl si è sfogata con alcuni coinquilini, tra cui Adriana Volpe, Antonio Zequila e altri. Secondo il suo punto di vista, la Elia non sta affatto bene, pertanto deve smetterla di proseguire la sua esperienza all'interno del reality show.

La showgirl fa vedere il danno provocato dallo spintone

Valeria, inoltre, nel parlare con Adriana, le ha anche mostrato il rossore venutosi a creare sulla sua pelle a causa dello spintone della sua interlocutrice.

La Volpe, in effetti, non ha potuto fare a meno di darle ragione e di confermare che la superficie interessata si fosse davvero arrossata. Questo, dunque, è la prova che la botta ci sia stata eccome. Antonella Elia, dal canto suo, non è sembrata affatto pentita del suo gesto. Successivamente, infatti, ha ammesso di averle dato una spinta perché non sopporta più gli atteggiamenti della showgirl appena arrivata in casa. Che decisione prenderà il GF VIP in merito?