Questo Mercoledì 5 febbraio, dalle ore 20:35 su Rai 1, andrà in onda la seconda serata del Festival di Sanremo 2020. La serata d'esordio del primo Sanremo di Amadeus ieri sera ha visto raggiunto uno share del 52,2%, il dato percentuale più alto dopo il Sanremo targato Bonolis del 2005.

Anche nel corso della serata odierna al fianco del conduttore vi saranno Fiorello e Tiziano Ferro, che hanno incantato il pubblico durante la prima puntata di ieri. Alla conduzione, oltre ad Amadeus, nella serata odierna vi saranno le giornaliste del TG1 Emma D'Aquino e Laura Chimenti e la cantante Sabrina Salerno.

Sul palco dell'Ariston ci sarà la reunion dei Ricchi e Poveri

Uno degli eventi più attesi della puntata di oggi, 5 febbraio, sarà sicuramente la reunion dei Ricchi e Poveri. Lo storico gruppo si esibirà nella loro formazione completa, composta dunque da Franco Gatti, Angela Brambati, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu.

L'ospitata odierna cade proprio nel 50 esimo anniversario del debutto del gruppo a Sanremo, che avvenne nel 1970 quando i Ricchi e i Poveri arrivarono secondi con il brano 'La prima cosa bella'.

In tutta la storia del gruppo sono state dodici le partecipazioni al Festival per il gruppo, anche se non tutte nella loro formazione integrale. Nel 1981, infatti, il gruppo divenne un trio dopo l'abbandono di Marina (per contrasti con Angela). Da allora i Ricchi e Poveri non si sono mai più esibiti sul palco dell'Ariston nella formazione completa e lo faranno per la prima volta nella serata di oggi.

Sanremo, gli altri ospiti della serata del mercoledì

Molti gli altri che saliranno sul palco dell'Ariston nella seconda serata; atteso Zucchero, uno dei cantanti più apprezzati dall'intera nostra nazione. Zucchero partecipò al Festival come concorrente per quattro volte, l'ultima nel 1986 con il singolo 'Canzone triste'. Moltissimi i successi del cantante, che ad aprile 2020 darà il via a un tour mondiale che toccherà Nuova Zelanda, Australia, Stati Uniti, Canada, Svizzera, Regno Unito, Croazia, Francia, Germania, Belgio, Slovenia, Lussemburgo e Italia.

Atteso sul palco dell'Ariston anche Massimo Ranieri, che ha vinto Sanremo nel 1988 con il celebre brano 'Perdere l'amore'. In particolare Ranieri si esibirà con Tiziano Ferro.

A Sanremo è atteso poi anche Gigi D'Alessio. Momento emozionante sarà quello con Paolo Palumbo, artista sardo malato di sclerosi laterale amiotrofica, che si esibirà con la sua canzone 'Io sono Paolo', la quale verrà eseguita con l'ausilio di un riproduttore vocale.

Oltre agli ospiti, nella seconda serata proseguirà anche la gara: si esibiranno le altre quattro nuove proposte e i dodici big che ancora non si sono esibiti.