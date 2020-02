Sara Croce nella puntata di ieri sera di 'Rivelo' ha raccontato il suo passato e ha fatto rivelazioni su un calciatore. Nel corso della trasmissione televisiva condotta da Lorella Boccia su Real Time, la Bonas di 'Avanti un Altro' ha svelato un segreto su Cristiano Ronaldo al quale, a detta sua, avrebbe dato un bel due di picche. La splendida madre natura di 'Ciao Darwin' ha fatto anche dichiarazioni riguardo al tronista Andrea Damante, con il quale ha avuto un flirt l'estate scorsa.

Sara Croce e gli inizi della popolarità

L'intervista ha seguito il solito format. L'ospite era seduta su un divanetto singolo, di fronte alla conduttrice. Lorella Boccia ha mostrato alla sua ospite cinque carte: alcune riguardavano la danza mentre altre la sua vita. La moglie di Niccolò Presta ha scelto il cigno nero. La protagonista del Minimondo di Paolo Bonolis invece, dovendone sceglierne due, ha optato per l'assolo ed il principe azzurro. La prima carta rappresenta la 'responsabilità' . Lorella Boccia legge una dichiarazione che aveva fatto la bionda influencer sul suo profilo Instagram, dopo essere stata scelta come Madre Natura per la trasmissione 'Ciao Darwin'.

Qui sotto il post che aveva pubblicato all'epoca sui social con le sue dichiarazioni.

La conduttrice ha intravisto, fra queste righe, alcune frasi che sembrano facessero intendere la non completa accettazione della bellezza da parte della showgirl. Infatti la Bonas di Mediaset ha affermato di avere la consapevolezza di essere bella solo dopo essere stata scelta per il programma televisivo di Canale 5.

Sara Croce confessa di essere stata vittima di bullismo e la sua rivincita

Sara Croce confessa a Lorella Boccia che la realtà dei fatti è che effettivamente è stata una rivincita diventare Madre Natura e poter rappresentare la bellezza, in quanto il suo passato non è stato facile. Nel corso dell'intervista racconta, infatti, che da ragazzina era molto magra al punto che veniva definita anoressica, inoltre aveva i brufoli e questo erano motivo di scherno.

A quel punto, la ballerina di Amici le chiede se è stata vittima di bullismo. La biondissima influencer ha affermato: "Abbastanza. Ora quelli che mi prendevano in giro ci provano".

Si passa quindi poi a parlare di Miss Italia, a cui ha partecipato nel 2017, quando aveva 19 anni. Si affronta il tema della rivalità fra le ragazze che partecipano al concorso e Sara Croce rivela un episodio risalente a quei giorni. La Bonas racconta che Federica Calemme, attualmente professoressa nel programma 'L'eredità', l'aveva accusata di aver hackerato il suo profilo social. Non è mancata la replica da parte della valletta di Rai 1 che proprio ieri sera ha pubblicato una storia su Instagram con una frase che recita: "Ma stiamo scherzando!!", corredata dall'hashtag afferente al programma di Real Time.

Sara Croce e il flirt con Andrea Damante

La seconda carta scelta all'inizio, il principe azzurro, è associata all'uomo ideale. L'intervista è proseguita poi raccontando la fine della sua storia d'amore, terminata dopo un anno, a causa di un tradimento da parte del fidanzato. Finita questa relazione ha iniziato così la sua vita da single. Quest'estate sui giornali di Gossip, si è parlato di un flirt con Andrea Damante. I due influencer si sono incontrati a una sfilata, si sono scambiati il numero ed hanno iniziato una frequentazione. Su Damante ha affermato: "Ci ha provato la prima sera". Sara Croce confessa però di non aver ceduto subito alle avances del dj veronese, in quanto era ancora scombussolata per la fine della relazione con il suo ex compagno.

Il racconto è proseguito poi, raccontando che in seguito hanno avuto un flirt estivo. L'intraprendenza dell'ex fidanzato di Giulia De Lellis è piaciuta a Madre Natura che ha detto di essere andata con lui a Forte dei Marmi, dove sono stati paparazzati la prima volta insieme mentre si baciavano, in seguito sono andati ad Ibiza e Formentera. La storia fra i due si è conclusa nel momento in cui Andrea ha messo fine a questa relazione.

Sara Croce e il due di picche a Cristiano Ronaldo

La carta del cigno nero è associata invece alla rivelazione. Sara Croce ha dovuto quindi svelare un segreto. Ha iniziato così a raccontare di aver dato un due di picche a Cristiano Ronaldo.

Il calciatore aveva avuto il suo numero di telefono da una persona che era in contatto con Sara. La Bonas si è arrabbiata molto con il pr milanese che aveva fornito il numero del suo cellulare al calciatore della Juventus. Il pallone d'oro ha iniziato a mandare messaggi alla ragazza che, incredula, ha voluto la prova che fosse realmente lui. Dopo aver avuto dimostrazione che si trattava veramente del fuoriclasse, ha rifiutato le sue avances. Madre Natura ha rivelato che non potrebbe mai avere una relazione con un calciatore, in quanto, a detta sua, hanno tutti una vita sentimentale movimentata e non sono molto fedeli.

Sul calciatore juventino ha affermato: "Lui ha scritto a mezza Milano, a ragazze famose e non". Nessuna replica è ancora arrivata da Ronaldo e dalla sua compagna Georgina.