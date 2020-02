Venerdì 28 febbraio prenderà il via la diciannovesima edizione del Serale di Amici, il noto talent di Maria De Filippi che torna su Canale 5 con un mese e mezzo di anticipo rispetto alle passate edizioni. Nuova formula per questa edizione che non vedrà più i ragazzi suddivisi in squadre e dove non ci saranno i direttori artistici.

Tra gli ospiti della prima puntata vi saranno anche i tre giovani fondatori del movimento delle 'Sardine', pronti a dare un messaggio di speranza e contro l'odio ai ragazzi in gara e al pubblico.

Serale Amici: i tre fondatori delle 'Sardine' tra gli ospiti del 28 febbraio

Mattia Santori, Jasmine Cristallo e Lorenzo Donnoli, fra i fondatori del movimento delle 'Sardine', interverranno nella prima puntata del Serale di Amici. Come dichiarato da Maria De Filippi nella conferenza stampa di presentazione, i tre giovani saranno ospiti su espresso invito della conduttrice, per parlare ai ragazzi di valori umani. In molti hanno storto il naso per questa ospitata, ma la De Filippi ha tenuto a precisare che i tre fanno parte di un movimento e non di un partito politico, motivo per il quale Maria ha insistito per averli ospiti.

Molte le rivoluzioni nella nuova edizione del Serale di Amici che come noto, non prevede più la suddivisione in squadre, né tanto meno la presenza dei direttori artistici.

La De Filippi spiega i motivi dell'ospitata delle 'Sardine' al Serale di Amici

Sempre nel corso della conferenza stampa, Maria De Filippi ha voluto precisare come, dopo i ragazzi delle 'Sardine', non potrà invece essere invitato Matteo Salvini.

L'ex ministro infatti, come precisato dalla conduttrice, fa parte di un partito politico e questo potrebbe essere strumentalizzato. Se ci fosse qualcuno che vota Lega e avesse un messaggio di speranza da dare i ragazzi invece, sarebbe il benvenuto. Tutto pronto quindi per la messa della prima puntata del Serale di Amici, ricca di molti ospiti.

Serale Amici: oltre alle 'Sardine' molti altri ospiti nella puntata del 28 febbraio

Nel corso della serata del 28 febbraio saranno ospiti del noto talent anche Emma, Alessandra Amoroso, J-Ax, Ermal Meta, Elisa e Luciana Littizzetto, quest'ultima in collegamento video da casa sua, dopo l'infortunio di qualche settimana fa. Come già anticipato, formula del tutto rinnovata per questa diciannovesima edizione, che vedrà come ospiti fissi Albano e Romina Power.

I ragazzi in gara verranno giudicati dalla commissione esterna formata da Vanessa Incontrada, Gabri Ponte, Loredana Bertè, con la presenza di Tommaso Paradiso come quarto giudice in alcune delle sei puntate.

Il tutto sotto la guida del direttore artistico Giuliano Peparini, che è stato riconfermato anche in questa nuova stagione al via venerdì 28 febbraio in prima serata su Canale 5.