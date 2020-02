Una delle storie d'amore che ha riempito i principali giornali di Gossip e di calcio è stata sicuramente quella fra il portiere della Juventus Gianluigi Buffon e la show girl e modella Alena Seredova. Il loro matrimonio è finito da diversi anni ormai, dopo che la donna ha saputo del tradimento di Buffon con la sua attuale compagna, la giornalista e conduttrice televisiva di Sky Sport Ilaria D'Amico. In una recente intervista Alena Seredova non ha nascosto tutto il suo disappunto per il comportamento avuto da Buffon e, rispetto a qualche tempo, fa ha perso tutto l'aplomb che lo ha contraddistinta in questi anni.

Ha infatti lanciato diverse frecciatine al portiere della Juventus in merito alla sofferenza che ha dovuto subire dopo la separazione ed il divorzio.

Come è noto, Alena attualmente si trova al sesto mese di gravidanza dopo esser rimasta incinta dal suo attuale compagno Alessandro Nasi, rampollo della famiglia Agnelli, cugino di Lapo e John Elkann. La donna ha di recente dichiarato, con un sottile filo di disappunto, che "anche se nella Repubblica Ceca resterò per sempre la signora Buffon, ora che sono cittadina italiana e divorziata potrei risposarmi anche domani".

A tal riguardo le ultime indiscrezioni di gossip parlano di un possibile matrimonio fra la Seredova e Nasi, magari con l'occasione dell'evento del battesimo che riguarderà il bebè in arrivo.

'Non avrei voluto che divorzio facesse parte della mia vita'

Un disappunto evidente quello della Seredova in merito alla fine della sua storia d'amore con Gianluigi Buffon. La donna infatti è dispiaciuta soprattutto per la sofferenza che hanno dovuto subire i due loro figli David Lee e Louis Thomas ed ha ammesso che il rapporto fra la modella ed il portiere è rimasto in piedi proprio per non far soffrire troppo i figli; Alena ha poi aggiunto che non condivide l'idea di una famiglia allargata (in riferimento a quella attuale fra lei e Nasi con quella fra Buffon e D'amico).

La stessa Seredova ha dichiarato di aver sempre creduto ad una famiglia tradizionale stile 'Mulino Bianco' ed era convinta di poterla portare avanti in quanto sembrava andasse tutto bene fra lei e l'ex marito. Ha poi dichiarato "non avrei mai voluto che un divorzio facesse parte della mia vita, soprattutto per le difficoltà e la confusione che vivono i bambini. Non si può proprio dire che i genitori separati non creino problemi".

Seredova e Nasi

Ha poi ammesso che l'arrivo nella sua vita di Alessandro Nasi è stato una salvezza per lei, affermando che grazie al rampollo della famiglia Agnelli è ritornata a fiorire. Non è da tutti prendersi una donna con due figli e donarle tutto l'amore possibile, un rapporto che appunto si è concretizzato con il prossimo arrivo di un bebè. A proposito del rapporto fra Buffon e la D'Amico, si era parlato di una possibilità di matrimonio fra i due, che attualmente è naufragata in quanto il portiere della Juventus si vuole concentrare solo sul suo lavoro.