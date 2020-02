Lo scorso lunedì 17 febbraio, è stata trasmessa la nuova diretta del Grande Fratello vip. E, l'appuntamento tv in questione del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 ha visto indiscussa protagonista Serena Enardu. Quest'ultima, fidanzata storica di Pago, era finita al televoto nella puntata trasmessa nella serata di San Valentino, schierata contro il coinquilino Fabio Testi. Nella nuova puntata, è stato comunicato dalla gieffina Fernanda Lessa, su richiesta di Signorini, il verdetto della sfida tra i due gieffini nominati dell'ultima settimana di gioco terminata questo lunedì, che ha decretato l'uscita di Serena dalla Casa del Gfvip.

Intervistata, poi, nello studio del reality da eliminata, l'ex volto di Uomini e donne ha lasciato intendere a Signorini che potrebbe molto presto unirsi in matrimonio con Pago.

Antonella Elia affranta per l'uscita di Serena Enardu

L'addio dell'ex volto di Uomini e donne al Gf vip non è stato mandato giù da alcuni coinquilini, tra cui Pago. Subito dopo l'annuncio dell'eliminata, l'altra coinquilina Antonella Elia si è fiondata dalla Enardu, per poi abbracciarla e abbandonarsi ad un pianto liberatorio.

Nel corso degli ultimi giorni, le due gieffine erano riuscite ad instaurare tra loro un ottimo rapporto d'amicizia, basato essenzialmente sulla fiducia e il rispetto reciproci.

"Le favole non esistono", ha riferito Serena alla Elia dopo aver appreso della sua eliminazione, riservandole un ultimo abbraccio nella Casa prima di lasciare il format targato Mediaset.

Serena Enardu penalizzata al televoto?

Una volta uscita dalla Casa del Grande fratello vip 4, Serena Enardu ha raggiunto lo studio televisivo del noto reality di Canale 5. Dove, incalzata dalle domande di Signorini, ha rilasciato delle esclusive dichiarazioni da ormai ex gieffina vip.

Al conduttore non ha nascosto di ritenere che sia uscita dal gioco del Gf vip per via della sua ultima storia d'amore: "Sono uscita e sono entrata con la mia storia con Pago.

Il voto è sostanzialmente legato a quello. Se fossi entrata come Serena punto e basta? Non lo so, magari sarebbe andata uguale. Penso che io sia stata tra virgolette penalizzata da quello". E il suo intervento non è finito. Perché, poi, ha aggiunto di sentirsi vincitrice e non sconfitta per quanto vissuto nella Casa: "Per me io ho vinto, sono entrata principalmente per Pago. Nella prima fase l'ho visto tranquillo, poi ho iniziato a vederlo malinconico per la nostra relazione. E sono entrata nella Casa perché non volevo che lui avesse alcun dubbio né peso sulla nostra storia. Per cui esco felice, perché so che lui è sereno.

E da oggi sarà se stesso senza alcun peso dentro".

Serena Enardu verso il matrimonio

Incalzata, infine, dal conduttore del Grande fratello Vip, Alfonso Signorini, sui progetti pensati in vista del futuro, l'ex volto di Uomini e donne ha lasciato intendere che potrebbe molto presto convolare a nozze con il ritrovato fidanzato: "Il nostro futuro sarà insieme. Adesso voglio ricominciare da capo e aspettare lui. Iniziare una nuova vita con lui. Stavamo insieme a metà. E grazie ai reality a cui abbiamo partecipato abbiamo potuto rispondere a delle domande, che magari non ci saremmo fatti. Io penso che ci sposeremo".