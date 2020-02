Una delle protagoniste più chiacchierate della quarta edizione del GF Vip, continua a far parlare di sé anche fuori dalla casa di Cinecittà. Parliamo di Serena Enardu, che ha partecipato al Reality Show condotto da Alfonso Signorini per riconquistare la fiducia dell'ex fidanzato Pago dopo la rottura avvenuta a Temptation Island Vip. L’influencer sarda di recente ha confidato ai suoi fan di Instagram di essere alle prese con un problemino di natura fisica, sorto già quando si trovava all'interno della casa del programma prodotto da Endemol Shine Italy.

L’ex tronista ha raccontato di essere stata da un otorino a causa di una piccola infezione al naso, ma ha sottolineato che non si tratta di niente di grave.

Il problema fisico di Serena nato nella casa del GF Vip

Serena Enardu che nella casa del GF Vip ha ritrovato la serenità perduta con Pago, dopo l’eliminazione dal gioco è tornata alla sua vita di sempre. L’ex tronista oltre a riabbracciare i propri familiari, ovvero il figlio Tommaso e la sorella Elga, non ha smesso di essere attiva sui social.

Nelle ultime ore infatti, l’influencer sarda ha svelato su Instagram qualcosa che le è capitato proprio nel reality show prodotto da Endemol Shine Italy. Per la precisione la 43enne ancora al centro del gossip, ha fatto sapere a chi la segue di essere stata da un otorino per un consulto poiché ha un problema al naso. Queste sono state le parole pronunciate dalla fidanzata di Pacifico in un video: “Ho una piccola infezione che mi è venuta nella casa, per via dell’aria condizionata”.

Fortunatamente non si tratta di nulla di serio, e non è da escludere che Serena riuscirà a superare anche questo piccolo imprevisto che si è trovata a dover affrontare. La diretta interessata infatti, ha provveduto a rassicurare i propri sostenitori.

Pago non è ancora pronto per sposare la Enardu

Allo stesso tempo Serena e Pago dopo essere stati eliminati entrambi dal GF Vip a distanza di una settimana, stanno continuando a mettere alla prova il loro amore lontano dagli occhi indiscreti delle telecamere.

Mentre la Enardu poco dopo la sua uscita dalla casa di Cinecittà si è detta pronta a sposare Pacifico nel corso dell’ospitata nel programma Verissimo, quest’ultimo ha messo un freno al momento. In particolare, il cantante sardo, in un’intervista rilasciata sulle pagine del settimanale Chi ha dichiarato che le nozze per ora sono lontane. L’ex marito di Miriana Trevisan ha fatto sapere che lui e l’ex tronista stanno ricostruendo la loro relazione con calma, perché ci sono delle cose da capire e chiarire. Ebbene sì, per adesso il 48enne ha deluso le aspettative di tutti coloro che avrebbero voluto vederlo presto all'altare con la sua amata.