Silvia Provvedi sta per diventare mamma e l’ha comunicato in una recente intervista rilasciata al settimanale Gossip di Chi. Secondo i calcoli, l'ex concorrente del Grande Fratello 2018 dovrebbe essere circa al quinto o sesto mese di Gravidanza, periodo in cui dovrebbe sapere se il nascituro sarà un maschio o una femmina. La bella cantante modenese, inoltre, ha raccontato di come vorrebbe chiamare il bebè in arrivo e del possibile matrimonio con l'impresario trentanovenne Giorgio De Stefano, conosciuto in un soggiorno a Ibiza, dove vive il fratello maggiore Matteo.

Le dichiarazioni della Provvedi sul bebè in arrivo e sulle probabili nozze

Fin poche settimane fa, Silvia Provvedi ha deciso di conservare una certa privacy sulla propria gravidanza. Poi, su Instagram è giunta la foto del pancione: complice un gossip di Chi che ha reso pubblico uno scatto delle curve del corpo visibilmente cambiate, i fan vengono a sapere del felice evento. L'ex gieffina, infatti, ha scritto tramite il suo account social: "A giugno diventerò mamma per la felicità di tutta la mia famiglia e del mio compagno".

Poi la cantante del duo de Le Donatella ha raccontato che suo figlio è arrivato spontaneamente per via di un grande amore. La donna, inoltre, ha affermato di avere già le idee piuttosto chiare riguardo al nome dei nascituri: se sarà un maschietto si chiamerà Andrea e se invece sarà una femminuccia, la scelta cadrà su Benedetta. Riguardo invece alle nozze con il suo compagno Giorgio De Stefano, la giovane classe 1993 ha dichiarato che non le ha mai considerate rilevanti e che ora preferisce andarci con i piedi di piombo e godersi la maternità in tranquillità.

Insomma, a quanto pare la vita di Silvia è davvero cambiata in modo molto positivo che dopo numerose sofferenze e lacrime versate per la relazione burrascosa con il noto ex fotografo dei vip Fabrizio Corona, è riuscita finalmente a trovare la meritata serenità e stabilità grazie alla persona giusta che stava cercando da diverso tempo.

Chi è esattamente Giorgio De Stefano, il fidanzato di Silvia Provvedi

Fino a poco tempo fa l'identità di Giorgio De Stefano era sconosciuta ai più. Silvia Provvedi l’ha conosciuto dopo difficile e travagliata storia d'amore con Fabrizio Corona e prima di approdare all'interno della casa del Grande Fratello Vip 3. La giovane cantante, infatti, parlava di lui appellandolo affettuosamente con il soprannome di Malefix. Quest'ultimo è un impresario milanese di origini calabresi, proprietario del ristorante Oro di Milano. L'uomo, inoltre, ha trentanove anni e non è molto avvezzo al mondo del gossip e dello spettacolo.