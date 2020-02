"Skianto Sanremo '67" è il titolo della prima delle due serate/tributo alla televisione popolare che Filippo Timi condurrà su Rai 3 in due giovedì consecutivi, il 13 e 20 febbraio.

Nella prima serata di giovedì 13 l'attore umbro si esibirà in un 'one man show' incentrato sulla storia del Festival di Sanremo, mentre il giovedì successivo lo spettacolo renderà onore ai grandi varietà televisivi dei decenni passati. Entrambi gli appuntamenti sono prodotti in collaborazione con Ballandi e prevedono la presenza di grandi ospiti.

Giovedì 13 febbraio appuntamento con 'Skianto Sanremo '67'

Come faranno anche Panariello Conti e Pieraccioni il giorno successivo su Rai 1, giovedì 13 febbraio l'attore perugino Filippo Timi porta in televisione su Raitre il suo spettacolo teatrale "Skianto".

Lo one man show del protagonista di "Come Dio comanda" di Gabriele Salvatores, consisterà di fatto in un omaggio al festival della canzone italiana, attraverso racconti, ricordi, esperienze e testimonianze di Pippo Baudo, balli, coreografie, monologhi e coinvolgenti esibizioni canore.

Per l'occasione gli storici brani della kermesse sanremese sono state riarrangiati da Raphael Gualazzi e verranno interpretati da grandi voci del panorama musicale quali Mario Biondi, Simona Molinari, Petra Magoni e China Moses. Sull'atmosfera di "Skianto Sanremo '67" aleggerà uno dei più grandi dilemmi legati alla storia della rassegna canora ligure: "Cosa sarebbe successo se Luigi Tenco non fosse stato escluso?".

Infatti, come lascia facilmente indovinare il titolo di questa serata, un'attenzione particolare sarà dedicata all'edizione del Festival del 1967 nel quale perse la vita il celebre cantautore genovese.

Oltre a portare in tv questa produzione realizzata in sinergia con Ballandi, giovedì 13 febbraio Filippo Timi farà la sua comparsa anche nel panorama discografico con l'uscita dell'omonimo album "Skianto", nel quale reinterpreta 10 canzoni di Fred Buscaglione.

Il 20 febbraio serata dedicata ai varietà televisivi

La puntata di giovedì 20 febbraio, invece, sarà dedicata ai grandi spettacoli televisivi del sabato sera e avrà il titolo di "Skianto Fantastico Show".

In questo appuntamento saranno presenti anche la cantante Ornella Vanoni e la presentatrice Alba Parietti, insieme alle quali Timi ripercorrerà la storia dei famosi varietà che hanno caratterizzato la programmazione televisiva negli Anni '70 e '80. In questo caso, il titolo della serata prende il nome dalla trasmissione "Fantastico", show andato in onda su Rai 1 dal 1979 al 1980, dal 1981 al 1992 e con minore fortuna dal 1997 al 1998.