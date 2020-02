Da ‘Campioni, il sogno’ alla casa del Grande Fratello Vip passando per Temptation Island Vip. Sossio Aruta ha varcato la porta rossa della casa più spiata dagli italiani nel corso della quattordicesima puntata del programma condotto da Alfonso Signorini. Un ingresso a sorpresa dopo quello ampiamente previsto di Valeria Marini con la quale aveva avuto un vivace scambio di battute al termine del reality sui sentimenti. Una nuova avventura televisiva per il quarantanovenne legato sentimentalmente ad Ursula Bennardo, conosciuta durante l’esperienza al trono over di Uomini e Donne.

Lo scorso ottobre il ‘Re Leone’ è diventato papà di Bianca, dopo aver avuto due figli dalla precedente relazione con Rossella Neri. Il calciatore stava rincorrendo il record dei 400 gol in carriera prima di dire sì alla proposta del GF Vip. “Non sono un tipo facile, ma soprattutto sono uno che non dimentica nulla” - ha dichiarato Aruta nel video di presentazione.

Da Campioni al Grande Fratello Vip: la nuova sfida di Sossio Aruta

Nuovo colpo di scena al GF Vip con l’ingresso di due nuovi concorrenti.

Nel corso della tredicesima puntata era stata annunciata la partecipazione bis al reality di Valeria Marini. Ieri la nuova svolta maturata dopo la decisione di Mediaset di prolungare il programma televisivo fino a fine aprile ed in seguito alla squalifica di Clizia Incorvaia per le frasi su Tommaso Buscetta rivolte ad Andrea Denver. Ad inizio puntata Alfonso Signorini ha ufficializzato la partecipazione di Sossio Aruta che è entrato nella casa più spiata dagli italiani dopo che Andrea Montovoli ha comunicato la decisione di ritirarsi.

“Mi hanno attribuito diversi soprannomi, ma quello che mi rappresenta è il Re Leone e l’ho tatuato sul braccio” - ha dichiarato il quarantanovenne di Castellammare di Stabia che si è trasferito in Puglia dopo essersi legato sentimentalmente a Ursula Bennardo. “Ho sempre vissuto per il calcio, è la mia vita. Oggi faccio il fruttivendolo e ne sono fiero perché sto in mezzo a delle persone vere”.

Il 'Re Leone' ritrova Valeria Marini dopo l'esperienza a Temptation Island Vip

Nella clip di presentazione Sossio Aruta, che nel 2005 aveva preso parte al reality Campioni con il Cervia di Ciccio Graziani, ha ricordato le sue recenti esperienze televisive. In particolare il calciatore napoletano si è soffermato sullo scontro con Valeria Marini a Temptation Island Vip con l’ex prima donna del Bagaglino che lo ribattezzò ‘zonzo’.

Quest’ultima, stuzzicata da Alfonso Signorini, ha sottolineato il suo rapporto di amicizia con Ursula Bennardo, la compagna del napoletano. Al termine della puntata Sossio ha brindato con i coinquilini al suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip e si è intrattenuto con Andrea Denver e Fabio Testi con i quali ha parlato del suo percorso calcistico.

“A 49 anni gioco ancora perché vorrei raggiungere il traguardo dei 400 gol in carriera”. Record personale che dista venti gol e che Aruta confidava di avvicinare ulteriormente con la maglia del Mesagne, club di I categoria, prima di dire sì autori del reality show di Canale 5.