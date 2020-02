Continuano ad appassionare il pubblico le trame della nota TV Soap Il Paradiso delle Signore 4, in onda da lunedì 24 a venerdì 28 febbraio su Rai 1 in prima tv e sulla piattaforma online Raiplay in diretta dalle 15:40. Le puntate della quarta edizione de Il Paradiso delle Signore sono andate in onda a partire dallo scorso 14 ottobre. Gli episodi che andranno in onda la prossima settimana saranno quelli che vanno dal 91 al 96. Le nuove anticipazioni svelano che Umberto chiamerà Marta e Riccardo per dare loro la brutta notizia della crisi della banca.

Nel frattempo, Vittorio aprirà un punto per cosmetici, di cui si occuperà Dora. Mentre Antonio ed Elena torneranno a casa.

Il Paradiso delle Signore: Antonio ed Elena tornano inaspettatamente

Gli spoiler delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore svelano che Umberto chiamerà i due figli Marta e Riccardo per confessare agli stessi una verità sconvolgente. L'uomo li informerà che la banca si trova sull'orlo del fallimento e che chiuderà. Per superare i problemi economici, Umberto deciderà di vendere Villa Guarnieri, ma Riccardo troverà una soluzione perfetta.

L'idea sarà quella di far comprare l'immobile ad Adelaide anche se ciò significherebbe tornare a vivere sotto lo stesso tetto. Nel frattempo, lo stesso Umberto, nonostante i grandi problemi finanziari, avrà tempo di dedicarsi all'amore e a maturare molta gelosia nei confronti dell'amata. Per questo motivo, l'uomo finirà per scontrarsi con Achille Ravasi, suo acerrimo nemico. Intanto, Vittorio deciderà di costruire un piccolo angolo dedicato a prodotti di bellezza che gli fornirà il giovane imprenditore Gilberto Sacco.

Questo nuovo spazio di vendita del magazzino sarà affidato alla giovane Dora. Armando e Rocco saranno messi di fronte ad un invito inaspettato e complesso.

Nel frattempo, in casa Amato, Agnese riceverà due notizie tanto attese quanto inaspettate, che la faranno rimanere senza parole. La sorpresa positiva sarà il ritorno improvviso di Antonio ed Elena. La seconda notizia è che i due ragazzi sono tornati a Milano per aiutare Salvatore a dare alla donna una brutta notizia sul marito Giuseppe.

Angela si avvicinerà a Riccardo in un momento delicato

Le anticipazioni della tv soap Il Paradiso delle Signore rivelano che Agnese proverà a togliersi la fede, ma nel tentativo si farà male al dito. Nei grandi magazzini, Vittorio mostrerà al giovane imprenditore l'angolo che vuole dedicare ai cosmetici, e gli presenterà Dori e Clelia, la capo commessa. In una situazione difficile, Angela si farà confortare da Riccardo. In questo modo, il loro legame diventerà molto più intimo e forte. Nel frattempo, Armando, il cui atteggiamento nei confronti della madre non sia stato apprezzato da Antonio, cercherà di riavvicinarsi ad Agnese.

Gabriele, Antonio ed Elena cercheranno di convincere la donna di non andare a lavorare con la ferita al dito, ma Agnese insisterà per andarci.

Villa Guarnieri sarà ufficialmente venduta alla signora Adelaide. Per questo motivo, Umberto chiederà a Marta e Riccardo di dividersi tutti gli oggetti e i mobili presenti nella casa in vista dell'arrivo della nuova proprietaria. Nelle nuove puntate, Agnese si troverà in un momento di debolezza e ad aiutarla sarà proprio il signor Armando Ferraris, dimostrandosi un vero gentiluomo. Antonio, notando l'atteggiamento dell'uomo, si ricrederà e gli chiederà scusa, permettendogli di prendersi cura della madre.

Tormentata dai suoi vecchi errori, Silvia scriverà una lettera straziante al marito Luciano. Clelia entrerà nell'ufficio di quest'ultimo per recuperare un giocattolo lasciato lì da Carletto. La donna scoprirà, dalla lettera di Silvia, chi è il vero padre di Federico.