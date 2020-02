La trama della puntata del Segreto che andrà in onda il 3 febbraio si presenta avvincente e piena di colpi di scena ed è incentrata sul tentativo di Adela di sfuggire alle minacce del suo stolker Basilio.

La moglie di Carmelo infatti subisce da tempo delle minacce da parte di un uomo, che, pur non avendo alcun rapporto di conoscenza con lei, la importuna continuamente.

Dopo le insistenze minacce, Carmelo aveva costretto la moglie ad assumere degli uomini di scorta che avevano il compito di proteggerla durante le sue attività quotidiane.

Gli uomini incaricati di proteggere Adela si erano resi però protagonisti di un episodio increscioso in quanto, mentre accompagnavano Adela a fare delle commissioni, si erano spaventati per un petardo fatto esplodere da alcuni adolescenti e avevano esploso vari colpi di arma da fuoco nel centro di Ponte Viejo.

Adela decide di rinunciare alla sua scorta

Turbata da questo episodio, la moglie del Sindaco di Ponte Viejo aveva deciso di non avvalersi più dei servigi degli uomini della scorta e di riprendere a condurre la vita di sempre, cercando di ignorare il pericolo rappresentato dallo stolker Basilio.

Proprio questa decisione si rivelerà però presto fatale per la donna, in quanto Basilio si sentirà libero di continuare a minacciarla impunemente, poiché vedrà Adela girare per il paese da sola e priva di protezione.

Gli amici di Adela sono molto preoccupati per lei

Le persone più vicine ad Adela, Severo e sua moglie, rappresenteranno alla donna la propria preoccupazione per la situazione, ma la donna non ascolterà le loro raccomandazioni, obiettando che non intende farsi condizionare la vita da una persona malvagia e malata come Basilio.

La parte finale della puntata del 3 febbraio del Segreto ci presenterà la conclusione della triste vicenda di Adela e del suo stalker, poiché la donna subirà un grave attentato, messo in opera dall'uomo.

Basilio infatti si apposterà ai margini del bosco e attenderà che Adela, intenta a fare una passeggiata, si avvicini a lui da sola e priva della protezione degli uomini della scorta.

A questo punto Basilio romperà gli indugi e sparerà un colpo di pistola contro la incolpevole donna, che verrà ferita gravemente al capo e perderà moltissimo sangue.

In soccorso della malcapitata Adela accorrerà però immediatamente l'agente Meliton, che riuscirà a mettere in fuga Basilio ed a salvare la vita della donna.

Adela sarà però costretta ad una lunga degenza in ospedale e a sottoporsi ad una riabilitazione dolorosa che durerà molti mesi, ma potrà contare sull'aiuto del marito Carmelo e del suo migliore amico Savero, che, insieme alla moglie, si prederà cura di lei.