Giovedì 20 febbraio, negli Stati Uniti d'America, andrà in onda il quinto episodio della terza stagione di Station 19.

La puntata, significativamente intitolata "Into the Woods", seguirà le vicende della caserma 19 alle prese con le direttive imposte dal nuovo capitano Maya Bishop. La ragazza, dopo aver ricevuto la raccomandazione di Robert Sullivan, proporrà infatti ai suoi sottoposti una gita all'aria aperta con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione tra i membri della sua squadra. Andy Herrera e tutto il team partiranno quindi in compagnia di Jackson Avery (Jesse Williams) per una serena giornata di relax.

L'escursione, sebbene fosse nata sotto i migliori auspici, si rivelerà tuttavia un'esperienza estremamente traumatica.

I membri della Stazione 19 in pericolo durante un'escursione proposta da Maya Bishop

A circa una settimana dalla messa in onda della 3x05 di Station 19, la ABC ha rilasciato la trama e il promo ufficiale dell'episodio. Il breve trailer, come anticipato, mostra Maya Bishop e la sua squadra in campeggio. La serenità e le tenere effusioni tra Jack Gibson e la sua nuova fiamma saranno tuttavia interrotte dall'urlo straziante di un'escursionista.

Accorsi sul posto, i membri della stazione 19 si troveranno di fronte ad uno scenario raccapricciante. Come raccontato tra le lacrime da una misteriosa donna, il brutale attacco di un orso ferirà gravemente il marito.

Come se non bastasse, mentre Jackson Avery proverà a salvare la vita dell'uomo, l'animale ricomparirà lasciando i protagonisti letteralmente inorriditi. Il trailer dell'episodio si conclude infatti con l'intera squadra immobile e con Andy Herrera che, estremamente impaurita, suggerisce ai colleghi di non compiere gesti avventati.

Robert Sullivan continua ad accusare forti dolori alla gamba

In attesa di scoprire se i membri della caserma 19 riusciranno a fronteggiare l'ennesima emergenza, la sinossi del quinto episodio si concentra anche sul personaggio di Robert Sullivan. L'uomo, da poco promosso al ruolo di capo battaglione, continuerà ad accusare lancinanti dolori alla gamba. Una situazione che potrebbe compromettere la sua carriera e che lo porrà di fronte ad una difficile scelta: sottoporsi ad un costosissimo intervento o comunicare ai suoi superiori il dolore cronico che lo affligge ormai da parecchio tempo.

L'ultima storyline che verrà affrontata nel corso della 3x05 di Station 19 riguarderà Pruitt Herrera. L'uomo, dopo aver chiesto invano di tornare alla caserma 19, farà infatti di tutto per recuperare il suo rapporto con la figlia. L'episodio, scritto da Tyrone Finch e diretto Andy Wolk, andrà in onda giovedì prossimo sulla ABC.

Chiudiamo con il promo della quinta puntata.