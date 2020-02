Venerdì 14 febbraio alle 21:20 andranno in onda su Rai 2 gli episodi inediti di The Good Doctor 3, la terza stagione della serie incentrata su Shaun Murphy, un giovane medico autistico affetto dalla Sindrome del savant. La serie targata ABC tornerà su Rai2 ad appassionare i telespettatori italiani con i primi due episodi della terza stagione, 'Disastro' e 'Debiti'.

Le vicende del protagonista riprenderanno da dove si era concluso il secondo ciclo di episodi, con Shaun reintegrato nell'organico del St.

Bonaventure Hospital dopo il licenziamento e pronto per il primo appuntamento con la collega Carly.

Le anticipazioni rivelano che nei due nuovi episodi il pubblico assisterà ad un confronto tra il protagonista e il dottor Marcus Andrews. I due medici si ritroveranno ad affrontare insieme un difficile caso clinico e sarà l'occasione giusta per chiarire alcune questioni rimaste in sospeso. Nel frattempo, la nuova posizione di Audrey Lim, diventata primario di chirurgia, farà vacillare il suo rapporto con Neil Melendez.

Anticipazioni The Good Doctor 3 del 14 febbraio: Lim e Melendez in crisi

Da poco promossa a primario di chirurgia, Audrey Lim dovrà assolvere ai suoi doveri di capo ristabilendo l'ordine nell'ospedale. Ciò comporterà per la dottoressa la necessità di agire in modo più autorevole e questo le creerà dei problemi con Melendez che, come i telespettatori ricorderanno, ha rinunciato alla promozione per favorire la sua compagna.

Secondo le anticipazioni rilasciate in rete, nei primi due episodi di The Good Doctor 3 la tensione tra i due aumenterà, rischiando di comprometterne la relazione che, inevitabilmente, non riuscirà a progredire. Intanto Shaun Murphy affronterà le conseguenze del primo appuntamento con la dottoressa Carly Lever. Attraverso una serie di flashback il pubblico vedrà cosa è accaduto la sera in cui i due sono usciti a cena.

Alcune situazioni inaspettate porteranno entrambi a giudicare in modo diverso il primo appuntamento.

Nei primi due episodi di The Good Doctor 3 la dottoressa Browne sarà turbata dal ritorno della madre

Gli episodi 'Disastro' e Debiti' di The Good Doctor 3 si concentreranno come sempre sul protagonista, ma sarà dato molto spazio anche agli altri personaggi della serie. Dopo aver assistito alla crisi tra il dottor Melendez e il nuovo capo di chirurgia Lim, l'attenzione dei telespettatori sarà orientata verso la dottoressa Claire Browne, facendo attenzione sia alla sua vita professionale che a quella privata.

Mentre in ospedale la giovane specializzanda vivrà un momento positivo quando le sarà permesso di condurre un'operazione, tornata a casa la sua serenità sarà turbata dall'inaspettata visita della madre, ricaduta nel tunnel dell'alcolismo.

Le anticipazioni relative agli episodi del 14 febbraio rivelano che la donna, orfana del suo sponsor, chiederà ospitalità alla figlia che, di fronte alla difficile situazione, dovrà decidere cosa fare. Ciò le provocherà un senso di grande avvilimento che minerà la sua tranquillità.