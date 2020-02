The Good Doctor 3 ha debuttato in Italia venerdì 14 febbraio con i primi due episodi della terza stagione. A partire dalle 21:20 sono andati in onda su Rai2 gli inediti 'Disastro' e 'Debiti'. La serie targata ABC mira a replicare anche in Italia il successo ottenuto con le precedenti stagioni. Gli appassionati fan italiani del medical drama hanno ripreso a seguire le vicende del dottor Shaun Murphy (Freddie Highmore), il giovane e brillante specializzando in chirurgia affetto dall'autismo e dalla Sindrome del savant.

La serie è incentrata sulle vicende personali e professionali di Shaun che lavora in California, al St. Bonaventure Hospital di San Jose. Il primo episodio della terza stagione è ripartito da dove si era concluso il secondo ciclo di episodi, con il protagonista reintegrato nell'organico dell'ospedale dopo il licenziamento e pronto al primo appuntamento con la dottoressa Carly Lever. I telespettatori che il 14 febbraio non hanno seguito gli episodi in prima visione su Rai2 possono recuperarne la visione in streaming on demand sul sito di RaiPlay.

The Good Doctor 3 è disponibile su RaiPlay con la replica degli episodi 1 e 2 del 14 febbraio

Ieri 14 febbraio alle 21:20 è andato in onda su Rai1 il primo appuntamento con The Good Doctor 3, la serie statunitense dell'emittente ABC che ha riscosso tanto successo anche in Italia sin dalla prima stagione. I telespettatori impossibilitati a seguire nella prima serata di venerdì 14 i primi due episodi di The Good Doctor 3, 'Disastro' e 'Debiti', possono già da oggi 15 febbraio recuperarli collegandosi al sito di RaiPlay, la piattaforma ufficiale dove vengono pubblicati i programmi trasmessi sulle reti Rai dopo la messa in onda.

Come accade per tutti gli altri contenuti, anche The Good Doctor 3 può essere visionato in streaming accedendo alla sezione 'Serie TV' e scegliendo la pagina dedicata al medical drama. La replica dei due episodi può essere vista, oltre che su pc, anche su tablet o smartphone, attraverso l'utilizzo dell'app ufficiale scaricabile gratuitamente dagli store digitali.

The Good Doctor 3, attualmente su Rai2 e in streaming su RaiPlay, in Usa è già stato rinnovato per una 4a stagione

La serie The Good Doctor è giunta alla 3a stagione attualmente in corso negli Stati Uniti sull'emittente ABC e appena iniziata in Italia su Rai2. Da pochi giorni è stato comunicato ufficialmente il rinnovo anticipato del medical drama che tornerà anche nella stagione televisiva 2020-2021. Nel quarto ciclo inedito di episodi i telespettatori ritroveranno il protagonista Shaun Murphy alle prese con la carriera di chirurgo e il suo modo di affrontare la vita di tutti i giorni, tra le problematiche della sua condizione di autistico e le geniali intuizioni che gli permettono di affrontare casi clinici complessi e apparentemente senza soluzione.

Attualmente la serie ideata da David Shore è il terzo drama di ABC più seguito della rete, preceduto soltanto da Grey's Anatomy e Station 19.