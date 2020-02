Domani sera, lunedì 17 febbraio, alle ore 21:15 su Sky Atlantic vanno in onda il primo e il secondo episodio della Serie TV The Outsider, tratta da un libro del romanziere, maestro del brivido, Stephen King.

La serie è infatti basata sull'omonimo romanzo The Outsider, pubblicato negli USA il 22 maggio 2018 e poi arrivato in Italia 23 ottobre dello stesso anno.

The Outsider, la produzione e il cast

La serie è prodotta dallo studio cinematografico e televisivo indipendente americano Media Rights Capital, su commissione di Home Box Office (HBO).

Il soggetto è stato ideato dallo sceneggiatore Richard Price che insieme a Stephen King, ha scritto nove episodi dei 10 in programmazione.

La produttrice e sceneggiatrice Jessie Nickson-Lopez, ha realizzato lo script di un solo episodi (il numero 6). Cinque i registi coinvolti: Andrew Bernstein ha firmato 4 episodi, Jason Bateman, che interpreta come attore uno dei personaggi principali, ha realizzato due episodi, mentre Charlotte Brändström, Karyn Kusama ed Igor Martinovic, hanno firmato un episodio a testa.

La serie ha tra i principali attori: Yul Vazquez, Ben Mendelsohn, Jeremy Bobb, Julianne Nicholson, Marc Menchaca, Mare Winningham, Cynthia Erivo, Derek Cecil, Bill Camp e Summer Fontana. Ci sono anche: Jason Bateman, John Gettier, Paddy Considine, Hettienne Park, la giovanissima Scarlett Blum, Joshua Whichard, Max Beesley, Steve Witting, Dayna Beilenson, Wes Watson, Franco Castan, Carlos Navarro, Ashley Geanett Priest e Mac Wells.

La trama di The Outsider

All'inizio della serie, il corpo mutilato di un bambino di 11 anni, Frankie Peterson, viene trovato in un bosco della Georgia. Secondo il detective Ralph Anderson che avvia l'indagine sul raccapricciante omicidio, tutto sembra apparentemente semplice, testimoni oculari e prove del DNA determinano che l'insegnante e allenatore di baseball Terry Maitland è l’assassino del piccolo.

Le cose si complicano quando altri testimoni confermano che il professore al momento dello spaventoso omicidio si trovava in un altro posto, oltre alle deposizioni a conferma dell’innocenza dell’uomo spuntano alcune registrazioni video, che confermano la posizione dell’uomo. Il detective è sconcertato da queste rivelazioni, come poteva il professore sospettato trovarsi in due posti diversi nello stesso momento?

A complicare ulteriormente le cose è la situazione psicologica di Ralph Anderson, poliziotto esperto ma ancora sconvolto per il lutto della recente morte di suo figlio. Il detective per risolvere l'orribile crimine, decide di farsi aiutare da Holly Gibney, un'investigatrice privata dai metodi poco legali, ma dotata di abilità particolari.

Holly soffre di un disturbo ossessivo compulsivo, ma nonostante questo è una donna capace di fare cose apparentemente inspiegabili. Saranno proprio le facoltà della donna a sconvolgere le indagini che prenderanno una piega del tutto imprevista.

I primi due episodi della stagione numero uno, di The Outsider, saranno in onda - come anticipato - sul canale della piattaforma satellitare Sky Atlantic lunedì 17 febbraio alle ore 21:15.