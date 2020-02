Prosegue l'appuntamento fisso con la fortunata e longeva fiction televisiva 'Il Paradiso delle Signore' 4. Le Anticipazioni Tv degli episodi in onda da lunedì 2 a venerdì 6 marzo, raccontano che ci saranno molteplici ed inaspettati colpi di scena che sconvolgeranno significativamente le vite dei personaggi. Infatti, la capo-commessa Clelia dirà al ragioniere (Giorgio Lupano) di essere a conoscenza della verità riguardante la paternità di Federico.

Inoltre, Salvatore si mostrerà molto geloso di Gabriella (Ilaria Rossi), la quale continuerà a lavorare con Cosimo.

Infine, la giovane Nicoletta (Federica Girardello) invierà una lettera alle amiche Veneri, mentre Angela mostrerà al Guarnieri (Enrico Oetiker) le foto della dolce Margherita. La Barbieri riuscirà a ritrovare suo figlio, ma non potrà stare con lui per sempre.

'Il Paradiso delle Signore' daily: La Barbieri trova l'erede

Gli spoiler delle prossime puntate della quarta stagione de 'Il Paradiso delle Signore', svelano che Angela riceverà un'inaspettata, ma bella sorpresa. Infatti, la Barbieri verrà convocata dal suo avvocato per il ritrovamento del suo bambino biologico.

Inoltre, la ragazza verrà a sapere che il discendente è in ottima salute.

Riccardo cercherà di supportare Angela, la quale troverà in lui molta comprensione. In seguito, essa confesserà alle Veneri la verità sul figliolo, precedentemente nascosta. Al grande magazzino arriverà una lettera della Cattaneo e sarà proprio la sorella di Marcello a mostrare al Guarnieri alcune foto di sua figlia.

Rocco vuole conquistare il cuore di Marina

Prossimamente, la nuova commessa Angela riabbraccerà finalmente suo figlio Matteo. Sfortunatamente tutto ciò potrà succedere soltanto una volta. Presa dalla malinconia e dal dolore dell'addio la giovane mamma commetterà un gesto eccessivo al quale non potrà rimediare.

Nel frattempo, il bel Salvatore si mostrerà alquanto infastidito dal comportamento di Cosimo Bergamini, il quale continuerà a corteggiare spudoratamente Gabriella.

Invece, Rocco desidererà conquistare l'aspirante attrice Marina (Ludovica Coscione).

La Calligaris (Enrica Pintore) confesserà a Luciano di aver letto la fatidica lettera e di essere a conoscenza del fatto che Federico non sia suo figlio biologico. Nonostante ciò, i coniugi Cattaneo decideranno di continuare a vivere insieme, fingendo di essere in serenità, al fine di non traumatizzare l'ex militare (Alessandro Fella) che continuerà a lavorare felicemente al Paradiso.

Marta non proverà molta fiducia nei confronti di Achille. Egli riuscirà a rubare il cuore della contessa di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina).

Infine, il banchiere Umberto (Roberto Farnesi) tenterà di risollevarsi economicamente e farà un investimento di gas.