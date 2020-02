Potrebbe essere arrivata al capolinea, per l’ennesima volta, la storia d’amore tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Dopo le dediche romantiche fatte dall’ex cavaliere di Uomini e donne sui social, adesso è stato proprio lui a prendere le distanze dalla colei che aveva chiesto in moglie. Sul profilo Instagram di Riccardo sono sparite tutte le foto che lo vedevano in compagnia di Ida. Non è ben chiaro cosa lo abbia spinto ad un gesto così eclatante: non vi sono state dichiarazioni in merito da nessuno dei due membri della (ex?) coppia.

Riccardo cancella la Platano dal suo profilo Instagram

Mentre nelle Stories che ogni mattina pubblica sui social per salutare i fan Ida è apparso un po’ giù, come fa notare IlVicolodelleNews, Riccardo ha fatto un gesto destinato a far discutere. L’ex cavaliere ha cancellato tutti i post che lo ritraevano vicino alla Platano, compresi gli ultimi che erano accompagnati da messaggi pieni d’amore per l’ex dama. Non sono ben chiare le dinamiche che ultimamente stanno movimentando la vita della coppia, ma è evidente che qualcosa non sta andando per il verso giusto.

Ida e Riccardo hanno abituato i loro fan a periodi ‘neri’: durante i due anni complessivi di relazione, i due hanno spesso litigato e discusso fino a stare separati per un periodo molto lungo. L’ultimo avvicinamento però sembrava quello definitivo visto che Guarnieri aveva fatto un gesto molto importante regalandole un anello di fidanzamento accettato dalla Platano dopo un primo momento di titubanza.

Riccardo e Ida dopo Uomini e Donne

La coppia aveva deciso di lasciare Uomini e Donne per iniziare una vita in due che avrebbe dovuto portarli alla convivenza e poi anche al matrimonio. Tutto sembrava filare liscio, nonostante l’ammissione di qualche lite più che comprensibile tra i membri di una coppia, ma poi Ida è tornata in trasmissione da sola. A quel punto, la dama è scoppiata in lacrime alla domanda della conduttrice su come procedesse la sua storia con Guarnieri, che non era presente in puntata.

Le cose sembravano andare meglio dopo che Riccardo sui social aveva fatto una romantica dedica ad Ida, che però non aveva risposto pubblicamente al suo fidanzato. I due erano rimasti in silenzio, fino a che Riccardo non ha preso la drastica decisione: di questi tempi cancellare le foto di coppia dai social riveste un significato ben preciso: che la crisi si sia trasformata in una rottura definitiva? Per il momento si tratta solo di ipotesi visto che i due non si sono espressi in modo chiaro in merito alla questione.

E’ probabile che i due racconteranno qualcosa di più durante le prossime registrazioni del trono over di Uomini e Donne.

Ida e Riccardo sono molto amati da chi segue il dating show e anche molto seguii: di certo i due, separatamente o per un nuovo confronto faccia a faccia, renderanno partecipi i loro fan di cosa è accaduto tra di loro.