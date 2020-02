Se ne stava già parlando negli scorsi mesi, visti anche i festeggiamenti dei 25 anni di "Friends", la serie che ha segnato gli anni ’90 e che continua ancora a stregare le nuove generazioni: trattative erano in corso per una reunion con registi e tutti e sei i protagonisti della serie, ma adesso il tutto è certo e si aspetta in trepida attesa, con pop corn alla mano, il ritorno degli amici del Central Perk.

Amici dal 1994

Già da qualche mese i rumors del possibile ritorno dello stellare cast originale erano stati alimentati niente di meno che da Jennifer Aniston [VIDEO], la splendida Rachel Green che proprio oggi compie 51 anni, la quale durante lo show di Ellen DeGeneres si era lasciata scappare di star lavorando a qualcosa che avrebbe finalmente riunito i "friends".

Inoltre gli attori nel corso di questi 25 anni sono rimasti tutti in ottimi rapporti e non avevano mai escluso la possibilità di tornare a tempo debito: quel tempo sembrerebbe essere proprio arrivato.

Il tutto è anche supportato dalle tante foto insieme che girano sul social Instagram, su cui proprio ad ottobre è approdata la stessa Aniston, pubblicando come prima foto una dei sei amici, ottenendo tra l’altro il record di un milione di follower in sole 5 ore. In più solo pochi giorni fa è arrivato anche Matthew Perry, il sarcastico Chandler Bing, l’amico che ancora mancava su Instagram, il quale ha celebrato il suo arrivo con una foto presa niente di meno che dalla serie.

Insomma le premesse ci sono tutte, gli amici sono più uniti che mai e anche sui loro profili social le molte foto pubblicate insieme sembrano portare tutte a una inevitabile reunion.

In cosa consisterà la riunione e cosa si sa al momento

Secondo il Wall Street Journal al momento il compenso che sarebbe stato fissato per ciascun personaggio sarebbe da capogiro, ossia di circa due milioni e mezzo, mentre secondo altre fonti sarebbe ancora più alto, tra i tre e i quattro milioni.

Una riunione stellare in tutti i sensi per cui HBO Max non baderebbe a spese pur di avere tutti e sei gli attori.

Il programma non sarebbe una serie ma avrebbe la durata di un’ora e sarebbe senza sceneggiatura, lasciando il tutto nelle mani di Jennifer Aniston, David Schwimmer, Courtney Cox, Matthew Perry, Lisa Kudrow e Matt Le Blanc! I sei amici svilupperebbero da soli la storia, riflettendo sulla serie e sui personaggi che erano stati lasciati nel 2004 a un bivio delle loro vite, creando un qualcosa di nuovo, senza riprendere automaticamente i vecchi ruoli.

Che l’idea di un ritorno dopo l’immenso successo della serie sia qualcosa di positivo saranno i fan a deciderlo e chissà che stavolta non possa essere un successo "riesumare" i personaggi amati di una generazione. Quel che è certo è che la curiosità è alle stelle e che si seguiranno con molto interesse le prossime pubblicazioni su Instagram dei sei Friends!