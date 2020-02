Quest'oggi giovedì 20 febbraio, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata del Trono Over di Uomini e donne, il people show di Mediaset condotto da Maria De Filippi. Secondo le ultime anticipazioni, anche nell'appuntamento odierno ci saranno liti e diverse discussioni tra i vari protagonisti del programma televisivo.

In particolare, si inizierà da Armando, Barbara e Anna, che avranno una discussione, e la maestra di scuola si arrabbierà tantissimo, quando verrà a conoscenza che Valentina D. avrà intenzione di uscire con il napoletano.

Proprio per questo motivo, interverrà la De Santi per stemperare l'animo della Tedesco, che però inizierà a gridare contro la donna e dirà che ha un cervello e quindi può decidere da sola.

Barbara di tutta risposta, si arrabbierà con Incarnato e lo accuserà di avere l'abilità di prendere nella sua rete, tutte le donne. Non ci resta che aspettare la messa in onda di oggi pomeriggio, per scoprire ulteriori novità, sull'ennesima discussione in studio, tra i tre protagonisti.

Carlotta e Marco si baciano durante un'esterna

Intanto, nella puntata odierna si parlerà anche di altri nuovi protagonisti del Trono Over del people show di Canale 5. Tra questi, c'è la bella Carlotta, che è arrivata solo alcuni mesi fa nella trasmissione televisiva. La dama ha iniziato ad uscire con Marco, che la noterà dopo la sfilata, e la inviterà a bere qualcosa insieme. Si scoprirà che i due dopo aver sorseggiato un drink, hanno continuano a vedersi anche altre volte.

Successivamente, si scoprirà che tra i due starà andando tutto a gonfie vele, in quanto si creerà un forte legame e una grande alchimia. Proprio per questo, verrà mostrato nella puntata odierna, il fatidico bacio appassionato, tra i due.

Ovviamente, questa rivelazione scatenerà un'accesa discussione in studio, perché Arianna rivelerà che il cavaliere stava già uscendo con lei, e aveva fatto anche dei gesti molto importanti nei suoi confronti.

Infatti, Arianna si arrabbierà tantissimo quando scoprirà del bacio tra Marco e Carlotta, perché il tutto avverrà dopo che il cavaliere era andato a casa sua a conoscere suo figlio.

Potrebbe esserci l'appuntamento settimanale con la sfilata di U&D

Inoltre, durante la puntata odierna di U&D, si potrebbe continuare a parlare anche della conoscenza tra Diana e Simone e ci potrebbe anche essere la sfilata. Quest'ultima è ormai diventato un appuntamento fisso per i telespettatori, almeno una volta a settimana. Anche se la settimana scorsa, è andata in onda per ben due volte.

Oggi, potrebbero sfilare i cavalieri del Trono Over, che mostrerebbero i loro outfit, e poi verrebbero votati dalle dame.

Sicuramente non mancheranno litigi e polemiche durante la sfilata, tra i vari protagonisti.

Non ci resta dunque la puntata, che andrà in onda come sempre su Canale 5, a partire dalle 14.45.