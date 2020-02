Ieri, martedì 11 febbraio, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e donne. L'appuntamento settimanale è stato dedicato agli over. Come sempre la conduttrice Maria De Filippi ha iniziato con Gemma Galgani, e le sue tormentate vicende sentimentali. La dama torinese ha da poco intrapreso una nuova conoscenza con il corteggiatore Emanuele. Inaspettatamente però, dopo solo due uscite, ha deciso di mettere fine alla frequentazione con l'uomo. La decisione inaspettata ha spiazzato un po' tutti. Anche lo stesso Emanuele ha detto di non aspettarselo affatto.

Gemma Galgani ha giustificato la sua scelta dicendo di non provare alcuna attrazione nei confronti di Emanuele. Già la volta scorsa, la dama del trono over aveva detto di non aver apprezzato alcune battute fatte dall'uomo durante il loro primo incontro a cena. Ieri, l'inatteso epilogo. Ecco come sono andate le cose in studio.

Gemma Galgani ha deciso di interrompere la frequentazione con Emanuele

Gemma Galgani nel corso della puntata di ieri di Uomini e Donne ha posto fine alla conoscenza appena intrapresa con Emanuele.

La decisione sarebbe stata presa dopo l'uscita dell'altra sera. Nel corso della serata ci sono stati con il corteggiatore diversi baci. A Gemma non sono piaciuti. La dama, suscitando l'ilarità di molti in studio, ha detto che sarebbero stati troppo "umidi." Inoltre, ha anche aggiunto rincarando la dose di non aver provato niente, nessuna sensazione, nessuna emozione. La dama ha detto di non aver sentito il desiderio di baciarlo, altrimenti dopo il primo bacio ce ne sarebbero stati altri.

Secondo la Galgani, Emanuele corre un po' troppo per i suoi gusti. Ovviamente non poteva non intervenire come sempre accade Tina Cipollari. Ecco cosa ha detto l'opinionista a Gemma Galgani.

Tina Cipollari vuole in studio tutti gli ex corteggiatori di Gemma Galgani

Tina Cipollari neanche oggi si è lasciata sfuggire l'occasione per inveire contro Gemma Galgani. Addirittura l'opinionista ha avanzato a Maria De Filippi una proposta alquanto particolare: far venire in studio tutti gli ex corteggiatori della dama torinese per chiedergli cosa c'è stato davvero con Gemma.

Per quanto riguarda la decisione di interrompere la conoscenza con Emanuele, Tina ha aggiunto che in realtà a lei l'uomo non è mai piaciuto. Quelle dette in studio sono a detta della Cipollari soltanto delle scuse. Intanto, Gemma è stata irremovibile sulla sua decisione. E per quanto riguarda la proposta fatta alla De Filippi? Gli ex della donna accetteranno di ritornare in studio? Non resta che seguire le prossime puntate per scoprire cosa accadrà davvero.