Non è stata una registrazione facile quella che ha vissuto Giovanna Abate ieri, giovedì 13 febbraio: la nuova tronista del trono classico, infatti, ha incontrato in studio Giulio Raselli e Giulia D'Urso che sono stati ospiti del dating show. La coppia, che ha già deciso di andare a convivere, è tornata per raccontare come procede la loro relazione ma l'ex tronista ha colto l'occasione per scusarsi con Giovanna per il modo in cui si è comportata con lei durante la scelta. Nel frattempo, la Abate ha continuato la conoscenza con i suoi corteggiatori: in particolare, la tronista è uscita con Sammy, Sonny e Alessandro.

Giovanna Abate incontra Giulio e Giulia: 'Ciao cari'

Attesi ospiti della registrazione del 13 febbraio sono stati Giulio e Giulia. 'Ciao cari', li ha salutati Giovanna, affermando poi che si è trattato del saluto più falso della storia. Raselli finalmente si è scusato con la Abate spiegando che dopo essersi rivisto ha trovato sbagliato il modo in cui si è rivolta a lei durante la scelta. La Abate ha accettato le scuse ma è rimasta della sua idea. La coppia, comunque, ha raccontato della convivenza già avviata: la notizia ha stranito Gianni Spetti, il quale da sempre ha sostenuto l'idea che i due si conoscessero già prima dell'incontro al dating show.

Giulia e Giulio, più uniti che mai, hanno trovato l'appoggio di Tina Cipollari che ha affermato di trovare giusta la scelta di stare insieme visto che secondo lei l'amore che li unisce è forte. Successivamente Maria De Filippi ha cominciato a mostrare le esterne di Giovanna che ha incontrato Sammy, Sonny e l'ex tentatore Alessandro Graziani. A tal proposito, in studio era presente anche Alfonso Signorini che ha cercato di indagare sul passato di Serena Enardu, dopo il like che lei ha messo ad Alessandro. In ogni caso, Graziani non ha smentito e confermato nulla anche circa una loro conoscenza proseguita fuori da Temptation Island Vip, anche se la Cipollari ha affermato di aver saputo da fonti certe che Serena e Alessandro si sono visti fino allo scorso settembre.

Le esterne di Giovanna Abate

Giovanna si è vista con Sonny: la tronista però, scambiandolo con l'altro corteggiatore, lo ha chiamato per due volte Sammy e ciò lo ha fatto innervosire non poco. Infatti, in studio il ragazzo ha scelto di autoeliminarsi anche perché la Abate lo ha criticato diverse volte. Si è passati all'esterna con Sammy (anche con lui Giovanna ha fatto confusione con il nome, chiamandolo Sonny).

I due sono andati in un locale a ballare la bachata: Giovanna ha affermato di trovarsi molto bene con lui e di essere soddisfatta del modo in cui sta procedendo la loro conoscenza.

Alessandro, che è uscito anche con l'altra tronista Sara, ha affermato in esterna che vorrebbe già portare lontano dalle telecamere Giovanna ma nonostante ciò non è pronto a fare una scelta tra le due ragazze. Giovanna a questo punto si è detta dispiaciuta di ciò e ha aggiunto che trarrà le sue conclusioni. Ogni altra valutazione è rimandata alla prossima registrazione.

Il percorso della Abate appassiona il pubblico

Il percorso di Giovanna, appena iniziato, sta già appassionando il pubblico di Uomini e donne.

La Abate, infatti, era già molto seguita ed amata fin da quando era alla corte di Giulio Raselli. Vedremo come si rapporterà ai suoi corteggiatori la ragazza, che pare già moto decisa. Giovanna non ha dubbi: al suo fianco vuole un uomo deciso e interessato solo a lei.