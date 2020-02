Gli assidui telespettatori di Uomini e donne sanno che le puntate del dating show non sono generalmente trasmesse in diretta e che in rete vengono poi riportate le anticipazioni su quanto accaduto proprio durante le registrazioni. Il 13 febbraio, secondo quanto riportato dal sito Il Vicolo delle News, Alfonso Signorini si è presentato nello studio di Uomini e Donne durante una registrazione delle puntate del 'trono classico' e ha rivolto delle domande ad Alessandro Graziani, il nuovo corteggiatore di Giovanna Abate, ma soprattutto l'ex tentatore che ha messo in crisi il rapporto tra il cantante Pago e Serena Enardu, ex concorrenti di Temptation Island attualmente in gara al Grande Fratello Vip.

Le anticipazioni rivelano che Tina Cipollari è intervenuta sull'argomento dichiarando che Serena e Alessandro hanno trascorso insieme un weekend dopo la fine del reality condotto quest'anno da Alessia Marcuzzi.

Tina a Uomini e Donne rivela che Serena del GFVip e Graziani hanno trascorso un weekend insieme

Il Vicolo delle News ha riportato quanto accaduto durante la registrazione di Uomini e Donne del 13 febbraio. Secondo quanto riferito dalle fonti in studio, Alfonso Signorini si è presentato in studio mentre era in corso la registrazione delle puntate del 'trono classico'.

Il conduttore del Grande Fratello Vip ha chiesto di intervenire nel dating show per 'indagare' su Serena Enardu, attuale concorrente del reality e protagonista della tormentata storia d'amore con il cantante Pago, anch'egli ospite nella casa più spiata d'Italia. Dopo il momento di attrito scatenato dall'entrata in casa del fratello dell'artista cagliaritano durante la scorsa puntata del GFVip, Signorini ha pensato bene di chiarirsi le idee affrontando direttamente Alessandro Graziani.

Il giornalista ha chiesto al pallavolista in che rapporti si trova con la Enardu e il giovane ha risposto che avrebbe voluto continuare la conoscenza con la donna fuori da Temptation Island, ma poi le cose sono andate diversamente. A questo punto, secondo quanto rivelano le anticipazioni, Tina Cipollari è intervenuta nella discussione ammettendo di essere a conoscenza di alcuni dettagli su Serena e Graziani fino ad ora mai trapelati.

Sembra che alcuni amici dell'opinionista le abbiano riferito di aver visto i due dopo Temptation Island mentre trascorrevano un weekend insieme a Cagliari.

Graziani a Uomini e Donne non contesta le dichiarazioni di Tina sulla Serena Enardu

L'ex tentatore Alessandro Graziani non ha negato quanto rivelato da Tina Cipollari ma ha confermato che la notizia era già nota a tutti. Alla domanda di Signorini se tra lui e la Enardu ci sia stato 'qualcosa', il giovane ha risposto invitando il presentatore a rivolgere il quesito direttamente a Serena. Il nuovo corteggiatore di Giovanna Abate ha concluso chiedendo di non essere più coinvolto nella situazione sentimentale tra la Enardu e Pago e che al momento è interessato soltanto a vivere la sua esperienza come corteggiatore a Uomini e Donne.

Viste le dichiarazioni raccolte da Signorini è probabile che la questione venga affrontata nella puntata de Il Grande Fratello Vip del 14 febbraio.