Ha avuto luogo sabato, 15 febbraio, una nuova registrazione del trono over di Uomini e donne. La vicenda più eclatante è stata quella riguardante Barbara De Santi: la dama ha avuto uno scontro abbastanza acceso con Gianni Sperti. Che tra i due non corresse buon sangue era già evidente al pubblico di Canale 5, ma adesso vi è stata la conferma. Addirittura Gianni ha mostrato alcuni screenshot in cui la donna l'ha offeso. Non è tutto: mentre Armando si è dimostrato attratto da una nuova dama, Gemma ha litigato di nuovo con Tina in merito alle relazioni che ha avuto in trasmissione.

Gemma contro Tina: nuove discussioni al trono over

La registrazione del trono over del 15 febbraio si è aperta come sempre con Gemma, come indicato da Il Vicolo delle News. Maria De Filippi ha mostrato un video in cui la Galgani si è lamentata delle accuse che Tina le rivolge a ogni puntata. La dama torinese, poi, ha litigato con l'opinionista che ha portato in studio la cartina dell'Italia con le immagini degli uomini che Gemma ha conosciuto nei dieci anni in cui è stata nel dating show. La torinese si è alterata affermando che non ha baciato tutti i cavalieri indicati dalla Cipollari.

Successivamente, sono giunti in trasmissione due nuovi corteggiatori per Gemma, che la donna ha tenuto. Anche Valentina Autieri ha conosciuto tre nuovi cavalieri e ha deciso di farne restare due. Barbara ha accolto un nuovo ragazzo, dopo la fine burrascosa della frequentazione con Marcello, ma a questo punto è intervenuto Gianni Sperti: da qui in poi in studio si è scatenata una bufera.

Barbara sotto accusa: Gianni Sperti mostra screenshot della dama del trono over

Sperti si è rivolto a Barbara chiedendo se ha scelto di far restare il nuovo cavaliere perché realmente interessata o perché ha sentito che l'uomo è un broker che vive in Svizzera. La De Santi ha risposto piccata, dicendo che non si fa mantenere come fanno altre persone "presenti in studio", facendo chiaramente riferimento ad alcune dichiarazioni rilasciate da Paola Barale a Live Non è la d'Urso, nelle quali la showgirl ha affermato che nel matrimonio con Gianni Sperti era lei che portava i soldi in casa.

L'opinionista si è sentito tirato in causa, ma anche se Barbara ha negato che la frecciatina fosse rivolta a lui, Sperti ha mostrato uno screenshot in cui la dama ha risposto a una sua fan parlando male di Gianni. Barbara è scoppiata in lacrime, chiedendo scusa e affermando che era certa di aver risposto in privato al commento della follower.

Si è proseguito con Marcello, il cavaliere ha conosciuto due dame di cui una è molto giovane (39 anni). L'uomo ha deciso di mantenerle e questo ha causato le critiche di tutti i presenti in studio. È andata avanti la conoscenza di Carlotta e Marco, dopo che la dama lo ha coinvolto nella sfilata: i due si sono anche baciati.

Arianna si è mostrata molto infastidita poiché l'uomo le aveva dedicato parole importanti.

La registrazione del trono over si è chiusa con Armando che ha troncato la conoscenza con la dama che frequentava, perché è rimasto molto colpito dall'arrivo di Valentina, una bellissima donna che ha guardato con interesse.