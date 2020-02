Nelle ultime settimane il trono over ha monopolizzato la programmazione di Uomini e donne con lo spazio per la versione dedicata ai giovani che è stato sensibilmente ridotto dalla redazione. Nel frattempo proseguono le riprese e non mancano le tensioni tra tronisti e corteggiatori come evidenziato dalle anticipazioni della registrazione del 20 febbraio riportate da Il Vicolo delle News. Ad animare la discussione in studio una segnalazione di Gianni Sperti dalla quale è emerso che Gaetano Martelli, uno dei corteggiatori di Sara Amira Shaimi, frequentava una ragazza di origini cinesi.

La ventottenne ha deciso di approfondire quanto riferito dall’opinionista ed ha raggiunto il personal trainer in albergo dove l’ha sorpreso con la giovane asiatica. L’ex tentatore ha tentato di difendersi ma l’assistente di volo è stata irremovibile ed alla fine ha deciso di chiudere la conoscenza con Gaetano.

Spoiler Uomini e Donne, la segnalazione di Gianni Sperti sul corteggiatore di Sara

Sara Amira Shaimi si è travestita da 007 ed ha deciso di approfondire le relazioni ‘esterne’ di uno dei suoi corteggiatori.

Nel corso della registrazione del trono classico del 20 febbraio l’assistente di volo ha riferito di aver ricevuto una segnalazione da Gianni Sperti su Gaetano Martelli. Nello specifico all’opinionista di U&D è stato segnalato che l’aitante modello si trovava in una camera d’albergo con una ragazza. La ventottenne ha raggiunto il giovane e l’ha invitato a scendere dopo averlo contattato telefonicamente.

Il napoletano ha fatto trasparire un certo imbarazzo ed ha fatto attendere per circa dieci minuti la tronista prima di raggiungerla.

Sara gli ha subito chiesto con chi fosse in camera e Gaetano ha spiegato che stava lavorando con un’amica e che c’era anche il fidanzato ma che si era allontanato un attimo. Le affermazioni di Martelli non hanno convinto Shaimi che ha raggiunto la stanza, una doppia con letto matrimoniale, per parlare con la ragazza.

Quest’ultima ha in pratica sbugiardato il personal trainer in quanto ha affermato che il “ragazzo era in Cina”.

La Shaimi scopre Gaetano con una ragazza e lo elimina

Inevitabile lo scontro tra Sara e Gaetano con l’assistente di volo che non ha creduto alle giustificazioni del napoletano e si è allontanata visibilmente contrariata. Nonostante ciò Martelli si è presentato ugualmente in studio ed ha cercato di chiarire ulteriormente la situazione ribadendo che stava lavorando e che con la ragazza cinese c’era soltanto un rapporto di amicizia. Affermazioni che non hanno convinto affatto la Shaimi e gli opinionisti in studio.

In particolare Gianni Sperti e Lorenzo Riccardi hanno sottolineato che è difficile credere alla tesi che si trovasse in una camera d’albergo alle 22 con un’amica per motivi esclusivamente professionali. La tronista non ha voluto ascoltare ulteriori giustificazioni ed ha eliminato definitivamente Gaetano Martelli.

Da rilevare che Sara è uscita anche con Sonny che ha scelto di corteggiare solo la ventottenne dopo aver ammesso di aver “utilizzato Giovanna” per farla ingelosire provocando nuove polemiche. Dall’altra parte Alessandro Graziani, ex tentatore di Serena Enardu, ha scelto di concentrasi esclusivamente sulla Abate pur manifestando apprezzamento per la Shaimi.