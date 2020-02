Giovedì 20 Febbraio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne dedicata ai protagonisti del trono classico. Ovviamente, come sempre accade, non mancano le anticipazioni sparse sui principali siti e blog di Gossip: la puntata è stata alquanto movimentata con alcune corteggiatrici che hanno deciso di lasciare lo studio. A causare questo stato di cose sarebbero state le idee poco chiare del tronista Carlo Pietropoli che avrebbe infastidito sia Marianna che Cecilia.

Cecilia lascia lo studio di Uomini e Donne

La puntata, secondo gli spoiler delle 'talpe' disseminati sul web, si è aperta con il tronista Carlo e le sue frequentazioni. Cecilia Zagarrigo la scorsa puntata aveva deciso di non presentarsi, questa volta è già seduta sulla sedia rossa. Dopo la vicenda di Milano, la ragazza lo ha raggiunto in camerino, tra di loro però c'è stato un forte litigio perché lei si aspettava un avvicinamento da parte di lui dopo averla vista in lacrime e la discussione per questo motivo è proseguita anche in studio.

Ad un certo punto Cecilia lascia lo studio, Carlo la rincorre e la lite continua anche dietro le quinte. Lui decide di rientrare in studio e prendere il regalo che aveva portato per la ragazza. A questo punto la Zagarrigo decide di rientrare. Lo farà però solo per poco.

Lite accesa tra il tronista e la corteggiatrice

Prima che la puntata giunga al termine, i tronisti si esibiscono in un ultimo lento romantico.

Anche qui però le cose non vanno bene: Carlo ha invitato a ballare Ginevra e Marianna non ha reagito affatto bene. Lei si trovava proprio seduta dietro a Ginevra, ha visto tutto e ha deciso di andare via. Carlo non si è accorto di quanto successo, per cui non è andato a riprenderla durante la registrazione. Intanto Maria De Filippi fa vedere l'esterna di Carlo proprio con Ginevra che nella circostanza ha mostrato al tronista la sua passione esibendosi in vari esercizi di ginnastica artistica.

Commentando l'esterna, Carlo dice che si è trovato molto bene e rivela anche di aver parlato di lei alla madre e di averla pensata tutta la settimana. Ovviamente, Cecilia Zagarrigo sentendo queste parole ci rimane davvero molto male e per l'ennesima volta decide di alzarsi e andare via. Che questa volta sia quella definitiva? La prossima puntata ritornerà in studio? E Carlo Pietropoli cosa farà, andrà a riprenderla? Non resta che aspettare la prossima registrazione per scoprire cosa accadrà tra i due.