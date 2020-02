Si continua a parlare di una delle coppie più chiacchierate e, al tempo stesso, amate di Uomini e donne. Si tratta di Ida Platano e Riccardo Guarnieri, i quali qualche tempo fa avevano scelto di abbandonare insieme lo studio della trasmissione sentimentale di Maria De Filippi per poter vivere la loro storia fuori dal contesto televisivo. Una scelta che aveva entusiasmato i fan nonostante le mille difficoltà esistenti tra i due. E qualche tempo fa, durante una registrazione di U&D trono over, venne fuori che tra i due ci fosse nuovamente aria di crisi.

A distanza di qualche giorno, Riccardo ha voluto fare un po' di chiarezza sui social e lo ha fatto con un post dedicato apparso su Instagram.

Uomini e donne, Ida e Riccardo e la nuova presunta crisi

Nel dettaglio, durante la registrazione di Uomini e donne di qualche giorno fa, la Platano era tornata nuovamente in studio da sola e quando le chiesero come stessero le cose con Riccardo, la dama era scoppiata in lacrime. Ida non era entrata nei dettagli di quello che stesse accadendo con il suo fidanzato, anche se le sue lacrime e il suo silenzio avevano lasciato intendere che ci fossero nuovamente delle difficoltà tra di loro tali da rendere la relazione ancora più complicata.

In rete erano circolate delle voci su Riccardo, secondo le quali la crisi tra lui e Ida fosse dovuta alla scelta del cavaliere di entrare a far parte di un'agenzia di spettacolo. Voci che sono state smentite dallo stesso cavaliere del trono over il quale, attraverso una diretta Instagram, ha fatto sapere che la storia dell'agenzia non c'entra nulla con la sua storia d'amore con la Platano.

E proprio in seguito a queste voci, Riccardo ha ammesso di aver scelto di fare un passo indietro e quindi di uscire da questa agenzia, precisando però che non aveva mai costituito un problema tra lui e la sua fidanzata conosciuta nel programma pomeridiano di Canale 5.

Il cavaliere Riccardo rompe il silenzio con il post social per Ida Platano

A distanza di qualche giorno, Riccardo è tornato a rompere il silenzio sulla sua storia con Ida e lo ha fatto pubblicando su Instagram uno scatto che lo vede felice e sorridente al fianco della dama di Uomini e donne, con tanto di dedica che lascia ben poco spazio all'immaginazione.

'Io sono con te in ogni maledetto istante che ci vuole dividere e non ci riesce', ha scritto Guarnieri sulla sua pagina social, taggando proprio la Platano.

Immediata la reazione dei tantissimi fan che, ovviamente, hanno apprezzato il gesto del cavaliere ed hanno augurato il meglio a questa coppia che ha appassionato il pubblico. 'Siete davvero una coppia unica e meravigliosa', scrivono i fan social augurandosi di rivederli presto insieme anche in televisione.