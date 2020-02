Nelle prossime puntate di Un posto al sole, verrà dato ampio spazio al triangolo amoroso che vede coinvolti Leonardo, Serena e Filippo. Purtroppo non ci sono buone notizie per i fan di una delle coppie storiche della soap partenopea, dal momento che Leonardo riuscirà nel suo intento di incunearsi tra i due. La Cirillo e suo marito si allontaneranno sempre di più anche se qualcosa cambierà proprio nel momento in cui la donna inizierà prendere atto di quanto stia succedendo. Nel frattempo ci saranno nuovi sviluppi sull'omicidio di Sebastiano Rosato e i sospetti si sposteranno da Marina a Fabrizio, tuttavia il commissario Giovanna Landolfi non si fermerà alle apparenze e cercherà di andare a fondo in questa vicenda.

Un evento sconvolgente

Nei prossimi episodi Un posto al sole, Leonardo (Erik Tonelli) continuerà a sedurre a Serena (Miriam Candurro), di cui ormai si è follemente innamorato. I due, giorno dopo giorno, inizieranno ad avvicinarsi, mentre Filippo (Michelangelo Tommaso) sarà messo sempre più in disparte. Nel frattempo quest'ultimo avrà la possibilità di fare una conoscenza che lo sorprenderà positivamente, purtroppo però la felicità di questo momento verrà interrotta da un evento improvviso e sconvolgente.

La fine di un rapporto

Leonardo sarà costantemente presente nella vita di Serena e questo ovviamente genererà malumori, rendendo la crisi tra Filippo e la moglie sempre più profonda. In seguito la Cirillo riceverà una mail dal marito che la metterà dinanzi alla dura realtà. La donna resterà fortemente turbata da quanto appreso e prenderà coscienza di cosa stia realmente accadendo. Serena inizierà a rendersi conto del fatto che il loro rapporto possa essere giunto definitivamente al capolinea.

Fabrizio indagato

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Marina (Nina Soldano) sarà certa del fatto che Fabrizio (Giorgio Borghetti) si stia immolando per lei e lo spingerà a confessare la verità. Nel frattempo il commissario Giovanna Landolfi (Clotilde Sabatino) andrà avanti nella sua spasmodica ricerca della verità e cercherà di scoprire quali siano le reali dinamiche della morte di Sebastiano Rosato, soprattutto in virtù della comparsa di nuovi interessanti elementi per le indagini.

La posizione giudiziaria di Fabrizio si farà sempre più delicata, ma Marina non si arrenderà dinanzi allo scorrere degli eventi. Nel frattempo Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) sceglierà di restare perennemente accanto alla Giordano, dandole tutto il supporto possibile.