Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana "Un posto al sole", che segue le vicende di un gruppo di famiglie residenti in un palazzo di Posillipo. Il cast della soap vanta al suo interno attori del calibro di Nina Soldano (Marina Giordano), Maurizio Aiello (Alberto Palladini), Riccardo Polizzy Carbonelli (Roberto Ferri) e Patrizio Rispo (Raffarle Giordano). Le trame di cui parleremo si riferiscono alle puntate che andranno in onda in Italia dal 2 al 6 marzo, tutti i giorni su Rai 3 a partire dalle ore 20.45.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui lavori di ristrutturazione di palazzo Palladini eseguiti da Mastro Peppe, sui problemi coniugali di Serena e Filippo e sulla volontà di Niko di comprare l'auto di Alberto nonostante il parere contrario di tutti i suoi conoscenti.

Nunzia metterà in guardia Clara da Alberto

Le anticipazioni di "Un posto al sole" ci segnalano che Alberto riuscirà a convincere Clara a rientrare a casa con lui nonostante Nunzia abbia ancora diversi dubbi sulla Palladini.

Marina chiederà a Fabrizio di dirle tutta la verità per evitare che l'uomo si sacrifichi inutilmente per lei. Vittorio e Patrizio incontreranno diversi problemi nel corso della ristrutturazione delle cantine, mentre i condomini e Raffaele incontreranno per la prima volta il capocantiere dei lavori. Il rapporto fra Serena e Leonardo si solidificherà sempre di più, mentre un evento inaspettato finirà per rovinare il buonumore che una nuova conoscenza aveva regalato a Filippo.

Nunzia consiglierà a Clara di non fidarsi troppo di Alberto, mentre quest'ultimo farà qualcosa che finirà per danneggiare Raffaele. Guido chiederà aiuto a Michele e Tiziano per accontentare le richieste di due turisti. Filippo e Serena litigheranno di nuovo a causa di Leonardo, mentre Niko annuncerà di voler acquistare la macchina di Alberto nonostante tutti non siano d'accordo.

Serena riceve una mail da Filippo

Raffaele chiederà a Mastro Peppe di proseguire i lavori di ristrutturazione come da progetto, ignorando le richieste di Alberto. Giovanna scoprirà nuovi elementi sulla morte di Sebastiano e deciderà di indagare più approfonditamente per saperne ancora di più. Serena capirà dal contenuto della mail di Filippo che il loro matrimonio è in serio pericolo. Nel frattempo, Niko inizierà la compravendita dell'auto con Alberto, mentre Roberto si prenderà cura di Marina quando la donna verrà a sapere che la situazione giuridica di Fabrizio si è aggravata notevolmente. Franco aiuterà Niko nelle negoziazioni per l'acquisto dell'auto del Palladini, mentre Peppe tenterà di trovare un modo per andare d'accordo con tutti i condomini del palazzo.