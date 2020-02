Sarà una settimana molto intensa ad Un posto al sole e verranno approfondite storyline dai toni decisamente cupi e drammatici, come la vicenda di Alberto che si troverà, suo malgrado, invischiato in qualcosa di molto losco. Tuttavia ci sarà spazio anche per una trama molto più leggera che vedrà coinvolti Vittorio, suo padre e Michele. Il tutto inizierà quando l'integerrimo giornalista Saviani coinvolgerà Vicky Beef in un'inchiesta molto seria, lontana dagli argomenti leggeri che il ragazzo è solito trattare nel suo programma radiofonico.

Guido e Michele saranno molto soddisfatti del percorso che sta compiendo il ragazzo, ma qualcosa non andrà proprio per il verso giusto. Di seguito le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole, relative a queste due storyline, che andranno in onda dal 9 al 13 marzo alle 20:45 su Rai 3.

Vittorio giornalista impegnato

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Michele (Alberto Rossi) e Vittorio (Amato Alessandro D'Auria) intraprenderanno un'inchiesta indagando su un pastificio, attirandosi così le ire degli operai.

Non è chiaro in cosa consista questa loro indagine giornalistica e quale ne sia lo scopo, ma resta il fatto che Guido (Germano Bellavia) e Michele saranno fieri del fatto che Vittorio sia maturato così tanto. Purtroppo però il vigile Del Bue, eccessivamente orgoglioso all'idea di avere un figlio giornalista impegnato, finirà per commettere un terribile errore.

Una breve carriera

Dalle anticipazioni non viene chiarito cosa accadrà di preciso, ma Vittorio non sarà affatto felice di come si siano svolti gli eventi e deciderà di interrompere subito questa sua nuova carriera di giornalista.

Il ragazzo tradirà le aspettative del suo mentore ma, a quanto pare, a lui non interesserà minimamente essere l'erede di Michele né, tanto meno, riempire di orgoglio suo padre. Il giovane Del Bue avrà un unico pensiero in testa, quello di trasferirsi il più presto possibile nella cantina per reclamare la sua indipendenza. Nel frattempo Guido cercherà in tutti i modi di ottenere il perdono di suo figlio.

Alberto finisce nei guai

Alberto (Maurizio Aiello) si troverà a dover affrontare una situazione molto vicina all'indigenza. L'uomo sarà a corto di soldi e senza lavoro, ma proprio nel momento peggiore riceverà una bella notizia. L'avvocato Palladini verrà contattato per sostenere un colloquio di lavoro. Tuttavia, dietro questo colpo di fortuna improvviso, potrebbe nascondersi qualcosa di molto pericoloso. In seguito l'uomo avrà un terribile scontro con il boss Mariano Tregara (Lello Giulivo), che metterà a dura prova la sua sanità psicofisica.