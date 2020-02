Nelle prossime puntate di Un posto al sole, verrà approfondita la storyline relativa all'adozione internazionale da parte di Andrea e Arianna. Dopo aver ricevuto una telefonata che li avvisa che possono adottare un bambino, Arianna sarà entusiasta all'idea e deciderà subito di partire per il Madagascar. Inoltre, in modo assolutamente sorprendente, Andrea, nonostante i suoi innumerevoli impegni di questo periodo, deciderà di seguire la donna in questa splendida avventura. Insomma, a quanto pare, tutto è bene quel che finisce bene, ma purtroppo, a causa dell'addio di Andrea alla soap, questa storia non è destinata ad avere un lieto fine, anche se c'è da capire quando avverrà quel corto circuito che porterà al crollo di questo magnifico sogno.

Nel frattempo, sull'altro versante, Clara sarà in forte difficoltà nel portare avanti la sua gravidanza e la ragazza, disperata a causa della reazione di Alberto, prenderà una decisione molto sofferta. Di seguito le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole, relativi a queste due storyline, che andranno in onda dal 24 al 28 febbraio alle 20:45 su Rai 3.

In viaggio per il Madagascar

Nonostante ultimamente sia parso molto sfuggente dinanzi ai progetti della moglie, Andrea (Davide Devenuto) accetterà di seguire Arianna (Samanta Piccinetti) in Madagascar e i due si appresteranno ad affrontare assieme questo viaggio per conoscere il bambino che dovranno adottare.

La loro assenza però comporterà un problema relativo alla gestione del Vulcano, sempre più in carenza di personale. Occorrerà che qualcun altro dia una mano, ma non ci sono indicazioni per capire chi sopperirà alla loro assenza. Tale viaggio però porta a una riflessione molto profonda sul personaggio di Andrea.

Il futuro di Andrea

Le puntate di Un posto al sole, che verranno trasmesse nei prossimi giorni, saranno le ultime che ha girato l'attore Davide Devenuto.

Dagli ultimi avvenimenti il pensiero comune era che Andrea rinunciasse all'adozione restando a Londra, mandando così a rotoli la sua relazione e lasciando Arianna libera di continuare la sua vita, magari con Samuel (Samuele Cavallo). Tuttavia, la decisione di Andrea di seguire la moglie in Madagascar cambierà le carte in tavola, i due sembreranno decisi ad affrontare seriamente l'adozione eppure a breve l'uomo non sarà più presente.

A questo punto, o il personaggio farà il papà restando una presenza off screen, perennemente in trasferta a Londra, oppure accadrà qualcosa di presumibilmente tragico che porterà i due a separarsi, lasciando comunque poi aperto un interrogativo sull'adozione.

Clara vuole abortire

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, Alberto (Maurizio Aiello) reagirà molto male alla notizia che Clara (Imma Pirone) sia incinta, la donna sentendosi sola e abbandonata, prenderà una decisione molto sofferta. L'ex cameriera di casa Viscardi si recherà in ospedale per interrompere la sua gravidanza, mentre Alberto avrà altro a cui pensare, intento a fare i conti con le difficoltà economiche dovute alla sua nuova condizione di disoccupato.