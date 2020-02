Un posto al sole nei prossimi episodi vedrà come assoluto protagonista Alberto Palladini. Le trame relative alle puntate in onda dal 17 al 21 febbraio, rivelano che l'uomo deciderà di tornare a vivere a palazzo e ciò non farà per nulla piacere ai condomini.

Nel frattempo, Clara sarà delusa dalla reazione che Alberto avrà quando gli comunicherà di aspettare un figlio da lui e prenderà una decisione del tutto inaspettata mentre Serena e Filippo proveranno a ricomporre la loro famiglia. Infine, Andrea ed Arianna vengono scelti per l'adozione internazionale, mentre Silvia e Michele temono che Rossella voglia andare a vivere da sola.

Anticipazioni al 21 febbraio: Clara delusa da Alberto

Le trame Un posto al sole dal 17 al 21 febbraio, rivelano che Alberto comincerà a pensare di tornare a vivere a palazzo Palladini con grande disappunto di tutti gli altri condomini. Intanto, Clara si recherà da lui per dargli una notizia che non lo lascerà per nulla tranquilla.

Nel frattempo, Arianna sarà alle prese con la crisi sentimentale che l'ha travolta dopo il bacio con Samuel, ma una visita del tutto inaspettata, potrebbe far scomparire qualsiasi dubbio.

Poco dopo, Andrea e Arianna che si saranno appena riconciliati, riceveranno una notizia che finirà per stravolgere completamente i suoi piani.

Intanto, Clara sarà molto delusa dalla reazione che Alberto avrà alla notizia della sua gravidanza e prenderà una decisione inaspettata. Più tardi Serena comincerà a sentirsi molto stanca per il fatto di doversi dividere tra il lavoro e la vita da madre single, ma proprio in quell'istante, Leonardo tornerà alla carica.

Un posto al sole, spoiler fino al 21 febbraio: Alberto torna a palazzo

Negli episodi di Un posto al sole in onda dal 17 al 21 febbraio, vedremo Filippo e Serena intenti a ricomporre la loro famiglia. I due, questa volta riusciranno a farlo senza che qualcuno provi ad intromettersi tra di loro e a minare la loro serenità?

Nel frattempo, Andrea e Arianna verranno scelti per la loro adozione internazionale e condivideranno la gioia per questa notizia con tutti gli abitanti della Terrazza.

Più tardi, Alberto Palladini tornerà a vivere a palazzo e sarà costretto a sottostare alle scelte degli altri condomini.

Susanna ha dubbi sul suo lavoro

Le anticipazioni di Un posto al sole, rivelano che Marina concederà un'intervista ad un giornale atta a riabilitare la sua figura e poco dopo si recherà da Rosato per affrontarlo a viso aperto, ma presto la situazione potrebbe giungere al punto di non ritorno. Più tardi, Filippo e Serena ceneranno insieme, ma ancora una volta a di Leonardo, le cose tra loro rischieranno di precipitare.

Nel frattempo, Renato vorrà vendicarsi di Raffaele e Guido che gli hanno sottratto la cantina con l'inganno e così organizzerà uno scherzo contro di loro.

In seguito, Marina sarà completamente sconvolta da un evento terribile e che non si aspettava minimamente.

Nel frattempo, Susanna tornerà ad avere molti dubbi sulla carriera professionale che ha intrapreso e non appena incontrerà Nicotera, confiderà a lui, i mille dubbi che l'attanagliano. Infine, Michele e Silvia temeranno che Rossella così come in precedenza Patrizio e Vittorio, stia pensando di andare a vivere da sola per avere la sua indipendenza.