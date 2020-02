Arrivano le anticipazioni settimanali di Una vita, delle puntate trasmesse su Canale 5 dal 2 all'8 marzo. Negli episodi in onda in questi giorni, Acacias vedrà due avvenimenti chiave. Da una parte, la dipartita di Frate Guillermo ad opera di un misterioso assassino e dall'altra il malore di Celia, che le causerà purtroppo la perdita del bambino.

Mendez continuerà le indagini, che porteranno per una serie di coincidenze ad Ursula. La Dicenta verrà incolpata del delitto e finirà dietro le sbarre. I vicini saranno soddisfatti nel vedere l'ex istitutrice pagare per i suoi crimini.

Tutti tranne Telmo, certo invece della sua innocenza. Nel frattempo, Ramon verserà in cattive condizioni di salute.

Una Vita: la paura di Augustina

Nelle puntate della prossima settimana, Mendez non ci penserà due volte ad arrestare Ursula. Il commissario si convincerà che la Dicenta abbia avvelenato Frate Guillermo per sbarazzarsi di lui. Intanto, Fabiana ascolterà il racconto di Augustina: la domestica crede che Ursula non sia la reale colpevole, in quanto ha visto un uomo aggirarsi nei pressi della parrocchia con fare sospetto proprio la notte del delitto.

Augustina però non avrà coraggio a deporre la sua testimonianza, in quanto verrà minacciata da un losco figuro.

Come svelano le anticipazioni della soap opera Una Vita dal 2 all'8 marzo 2020, Inigo si metterà d'impegno per raccogliere soldi con le scommesse sportive. Puntando su Tito, organizzerà un incontro nel quale il promettente ragazzo dovrà sfidare Salvador. Chi sarà sommerso dai debiti sarà ancora Samuel.

Braccato dal suo aguzzino, questa volta l'Alday riuscirà a farsi prestare qualche peseta da Carmen.

Ramon si ammala e Milagros ha bisogno di cure

Fabiana non mollerà la presa e esorterà Augustina a parlare. Ursula non merita di essere punita per qualcosa che non ha fatto. Ad aiutare la Dicenta ci penseranno Telmo e Lucia. Solo a loro Augustina confesserà il vero nome dell'uomo che ha posto fine alla vita di Frate Guillermo.

Le puntate settimanali di Una Vita continuano con il caos a casa Palacios. Ramon si ammalerà e non potrà prendersi cura di Milagros, anche perché la salute di Trini sarà pessima. Sarà dunque necessario assumere una tata. La reazione di Celia farà preoccupare il Palacios, in quanto si opporrà con tutte le sue forze all'arrivo di Fulgencia.

Filo fugge dal carcere

Finalmente, Augustina troverà il coraggio di parlare e, dopo essersi recata da Mendez, dirà che Filo è il reale assassino di Frate Guillermo. Il ragazzo finirà in prigione ma riuscirà ad evadere. A quel punto, Telmo e Lucia si maschereranno da giocatore di carte e da nobildonna, dirigendosi nella taverna frequentata da Filo.

Il malvivente farà delle avance alla Alvarado e Telmo sarà costretto ad intervenire. Ne seguirà una rissa, che terminerà con il nuovo arresto di Filo. Infine, le anticipazioni settimanali di Una Vita raccontano che Ursula riceverà un'altra visita in carcere, questa volta sgradita. Si tratta di Samuel Alday... cosa vorrà da lei?