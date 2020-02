Da non perdere le prossime puntate di Una vita: le anticipazioni riguardanti gli episodi che andranno in onda prossimamente su Canale 5 raccontano che Ursula finirà in carcere. La Dicenta verrà accusata di aver ucciso frate Guillermo. Ma attenzione, perché questa volta la ex istitutrice sarà innocente. A darle una mano sarà Padre Telmo, l'unico a credere alla versione della poverina.

L'unica donna che può salvare Ursula e scagionarla è Augustina. La domestica però, avrà paura di raccontare la verità dopo che un uomo misterioso la minaccerà, intimandole di tenere la bocca chiusa.

Sarà davvero la fine per la Dicenta?

Una Vita, nuove puntate: Ursula dietro le sbarre

Nelle prossime puntate della soap opera, Mendez continuerà ad indagare sulla misteriosa dipartita di Frate Guillermo. Il detective sarà certo che ad uccidere il pover'uomo sia stata Ursula. Alcuni vicini, infatti, testimonieranno di aver visto la Dicenta litigare furiosamente con Guillermo proprio poco prima che venisse trovato senza vita da Telmo. Tutto sarà contro Ursula e l'ulteriore conferma arriverà da Fabiana.

Se Mendez sarà certo della colpevolezza dell'ex istitutrice, il Martinez crederà invece che dietro la tragica dipartita del suo mentore ci sia lo zampino di Samuel.

Purtroppo, le supposizioni di Telmo non convinceranno Mendez che, senza perdere tempo, manderà i suoi uomini a prelevare Ursula per portarla in carcere. Certo, sappiamo che la Dicenta non è uno stinco di santo, ma questa volta sarà completamente estranea all'assassinio di Frate Guillermo.

Ci si chiede allora chi sia il reale colpevole.

Telmo e Lucia hanno un piano

Uno dei personaggi più oscuri delle puntate di Una Vita in onda su Canale 5 sarà Jimeno Batan che non perderà tempo per far finire nei guai anche Samuel. Nel corso dei prossimi episodi della soap opera, la verità sulla dipartita di Guillermo verrà alla luce. A porre fine alla sua esistenza è stato Filo, un perfido criminale al servizio del Batan.

Mentre Ursula sarà in carcere, Telmo porterà avanti le sue indagini, convinto dell'innocenza della Dicenta. Il Martinez verrà così a sapere che Augustina ha visto con i suoi occhi l'uomo che ha ucciso il povero Guillermo. La domestica però, non vorrà testimoniare, in quanto verrà minacciata proprio da Filo in una stradina di Acacias. Le anticipazioni di Una Vita svelano che Telmo, a quel punto, chiederà a Lucia di aiutarlo a smascherare il vero colpevole.

Jimeno Batan, ovviamente, non starà con le mani in mano e, saputo da Filo che Telmo e Lucia stanno facendo di tutto per far testimoniare Augustina, penserà ad un piano per sbarazzarsi di entrambi.

Che cosa avrà in mente? Non resta che attendere le prossime anticipazioni di Una Vita per scoprire se Ursula riuscirà ad uscire dal carcere.