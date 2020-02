Le trame di Una vita diventano sempre più interessanti. Celia ha avuto un malore che sarà causa della perdita del figlio che porta in grembo, mentre frate Guillermo è stato trovato esanime da Padre Telmo. Avvenimenti che porteranno, insieme alla dipartita di Trini, all'inizio della nuova stagione della soap opera.

Le anticipazioni raccontano che Samuel non riuscirà a sposare Lucia. La Alvarado, dopo averlo abbandonato all'altare, scoprirà di essere incinta. Per dare un futuro al bimbo che aspetta, accetterà suo malgrado di sposare Eduardo.

Si scoprirà però che la donna nasconde un inaspettato segreto.

Una Vita, anticipazioni: nuove storie ad Acacias 38

Nei nuovi episodi della soap opera in onda su Canale 5, vedremo Samuel rientrare ad Acacias in compagnia di una donna misteriosa, Genoveva. I due si sono sposati e sono in gravi difficoltà economiche. L'Alday, disperato, chiederà a Lucia di aiutarlo ma troverà solo rimproveri e rifiuti. Ramon invece sarà in lotta con Felipe, dopo che quest'ultimo avrà scoperto la verità sulla morte di Celia.

Intanto, come svelano le anticipazioni di Una Vita, Lucia sarà alle prese con le imposizioni di Eduardo che, oltre ad umiliarla e a trattarla male, non perderà tempo per castigare il povero Mateo. Nel quartierino farà ritorno anche Telmo, che avrà preso la decisione di abbandonare le vesti religiose. Lucia si emozionerà nel rivederlo e non passerà molto tempo prima che i due tornino a vedersi di nascosto, aiutati da una Ursula completamente cambiata e pronta a rimediare agli errori del passato.

Rosina costretta a nascondersi

Nelle nuove puntate di Una Vita, Telmo e Lucia avranno modo di parlare della loro relazione. Il Martinez le assicurerà che in quella notte in cui Samuel li scoprì senza vestiti, non successe nulla. Nonostante ciò, la Alvarado non riuscirà a fidarsi completamente delle sue parole. Come se non bastasse, l'Alday farà in modo che i giornali pubblichino un articolo sulla loro relazione clandestina, minando la sua reputazione.

Il furbo Samuel manipolerà Lucia a dovere, facendole credere che a diffondere il pettegolezzo sia stato proprio Telmo. Intanto, Rosina sarà braccata da alcuni uomini che la pedineranno, tanto che sarà costretta a nascondersi a casa di Antonito e Lolita.

Telmo scopre che Lucia ha un figlio nelle nuove puntate di Una Vita

Con sua grande sorpresa. Telmo saprà che Lucia ha avuto un figlio. Il Martinez si arrabbierà non poco con lei, rea di avergli nascosto una verità così importante. La Alvarado proverà a giustificarsi, dicendogli di aver avuto paura di essere giudicata male da lui. Ecco perché, per evitare ulteriori problemi, decise di sposare Eduardo.

Stando alle anticipazioni spagnole di Una Vita, Lucia si ammalerà e le sue condizioni di salute peggioreranno drasticamente. In quella triste circostanza, la donna si farà coraggio e svelerà a Telmo il grande segreto che ha portato nel cuore fino ad ora: Mateo è suo figlio.