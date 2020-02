Le anticipazioni provenienti dalla Spagna riservano clamorose novità in arrivo per i fan di Una vita. Da quanto si apprende infatti, dopo la tragica morte di Trini, anche Celia perderà la vita. Ad Acacias quindi, nel giro di poco tempo, si assisterà all'uscita di scena di due personaggi molto amati, presenti nella soap sin dalla prima puntata. Secondo gli spoiler, la moglie di Felipe cadrà dal balcone di casa Palacios, anche se non sarà ancora ben chiaro se si tratterà di un incidente o di un omicidio.

il tutto avverrà dopo che Celia cercherà di rapire la piccola Milagros, la figlia di Ramon e Trini.

Anticipazioni Una Vita: Celia vuole rapire Milagros

Le anticipazioni riguardanti le puntate spagnole di Una Vita e che andranno in onda in Italia nel corso delle prossime settimane, svelano che Trini morirà poco dopo aver messo al mondo la piccola Milagros. La moglie di Ramon infatti, avrà una forte crisi respiratoria e l'amica Celia non le darà volutamente il medicinale che poteva salvarle la vita.

La Alvarez Hermoso, in questo modo, sembrerà vendicarsi di Trini per l'aborto subito e, nel frattempo, si legherà morbosamente a Milagros. Dopo un primo momento di profondo sconforto dovuto alla morte della moglie, Ramon comincerà ad avere dei sospetti proprio su Celia e comincerà a pensare che la donna abbia consapevolmente lasciato morire Trini. Il Palacios inoltre, deciderà di lasciare Acacias per trasferirsi a Parigi con la figlia Milagros, mandando in crisi Celia.

La moglie di Felipe, nel timore di non rivedere più la figlia di Ramon, entrerà in casa dei Palacios armata di coltello determinata a rapire Milagros.

Anticipazioni spagnole Una Vita: Celia muore cadendo dal balcone dei Palacios

Le anticipazioni di Una Vita provenienti dalla Spagna svelano che, proprio durante il tentato rapimento, Celia verrà colta in flagrante da Ramon, il quale le intimerà di rimettere Milagros nella culla.

In seguito, la Alvarez Hermoso cadrà dal balcone e morirà sul colpo. Al fianco della donna, riversa a terra priva di vita, i telespettatori noteranno anche un coltello che farà pensare a qualcosa di strano accaduto tra Celia e Ramon. Si capirà quello che è successo solo dopo il salto temporale di dieci anni, dove i fan di Una Vita si ritroveranno di fronte a Ramon che avrà trascorso dieci anni di prigione. Con tutta probabilità quindi, l'uomo verrà giudicato colpevole della morte di Celia.

Intrighi e colpi di scena dunque, terranno compagnia ai telespettatori di Una Vita anche nel corso delle prossime settimane di programmazione, dove i fan dovranno dire addio ad alcuni dei personaggi più amati della soap tv iberica come Celia e Trini.