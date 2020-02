Nelle prossime puntate di Una vita e che andranno in onda in Italia nel corso delle prossime settimane, i fan della soap tv iberica assisteranno a clamorosi risvolti riguardanti Trini e Celia, Dopo l'aborto, la Alvarez Hermozo non sarà più la stessa e a subirne le conseguenze più gravi sarà proprio l'amica Trini,che perderà la vita, poco dopo aver messo al mondo la piccola Milagros. I problemi di salute della Palacios infatti, si aggraveranno sempre più sino ad arrivare alla morte, anche a causa di Celia, la quale non somministrerà all'amica il medicinale che avrebbe potuto salvarle la vita.

Anticipazioni Una vita, Trini si ammala e viene assistita da Celia

Nel corso delle prossime settimane, i fan di Una vita vedranno Trini sempre più sofferente, tanto che si temerà per la sua stessa vita. La donna quindi, dovrà affrontare un duro calvario, che la porterà nonostante tutto, a partorire la piccola Milagros. Miracolosamente, la moglie di Ramon riuscirà ad affrontare il parto, dopo il quale sembrerà lentamente riprendersi. Accanto a lei ci sarà Celia che, da buona amica, sembrerà aver messo da parte il rancore per il suo aborto.

Celia si lega morbosamente alla figlia di Trini nelle prossime puntate di Una vita

Le anticipazioni che giungono dalla Spagna, svelano che Celia starà vicino a Trini, ma in realtà non avrà affatto dimenticato il dolore e il tormento per il suo aborto, causato proprio dalla Palacios. La Alvarez Hermozo quindi, comincerà a fare pensieri folli sulla piccola Milagros e si legherà morbosamente a lei, soprattutto dopo che Trini le avrà fatto promettere di occuparsi della bambina nel caso a lei succedesse qualcosa.

Sarà a questo punto, che la moglie di Felipe comincerà a guardare Trini quasi con odio, arrivando addirittura a sperare nella sua morte, in modo da avere Milagros tutta per sé.

Spoiler Una vita: Celia lascia morire volutamente Trini

Le condizioni di salute di Trini continueranno purtroppo a peggiorare e la donna arriverà ad avere una nuova violenta crisi. Dalle anticipazioni sulle prossime puntate di Una vita, si viene a sapere che con lei, in quel momento, ci sarà solo Celia la quale, crudelmente e consapevolmente, non le somministrerà la medicina che l'avrebbe potuta salvare.

Trini quindi, verrà lasciata morire proprio dall'amica Celia, che assisterà all'agonia della donna senza muovere un dito e tenendo tra le braccia la piccola Milagros.

La vendetta di Celia nei confronti di Trini, rea di averle procurato l'aborto, si sarà compiuta. Come reagirà Ramon alla perdita improvvisa della sua adorata moglie?

In attesa di scoprire tutte le novità e i retroscena riguardanti la morte di Trini, si ricorda che la soap Una vita va in onda tutti i pomeriggi ad esclusione del sabato, su Canale 5, a partire dalle 14:10. Su Mediaset Play invece, è possibile rivedere le puntate già trasmesse.