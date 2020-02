Tutto sta per cambiare nella soap Una vita in onda su Canale 5. Le anticipazioni della nuova stagione vedranno l'uscita di diversi personaggi chiave, determinando sviluppi inaspettati delle trame. Lucia e Telmo non riusciranno a coronare il loro sogno d'amore e la Alvarado finirà con lo sposare Eduardo, un uomo cattivo e pronto ad umiliarla in ogni occasione. Insieme a loro abiteranno il piccolo Mateo e Ursula, nel ruolo di domestica. La situazione si complicherà quando Lucia inizierà a stare poco bene di salute, occasione che la farà riavvicinare a Telmo.

Nel frattempo, Samuel avrà contratto matrimonio con Genoveva, la nuova dark lady di Acacias. Come sempre, il lupo perde il pelo ma non il vizio. L'Alday, in rovina economica, sarà vessato dagli usurai e il suo piano di fuggire dal quartierino con la moglie avrà un esito nefasto.

Una Vita anticipazioni: la triste fine di Eduardo

Nelle nuove puntate di Una Vita in onda prossimamente su Canale 5, Ursula deciderà di mettere fine alle sofferenze di Lucia causate dalla cattiveria di Eduardo. La Dicenta metterà del veleno nell'acqua dell'uomo, causando il suo decesso.

In poco tempo verrà organizzato il suo funerale, al quale parteciperanno tutti i vicini. Durante la messa, Lucia avrà un malore e Telmo la accompagnerà in ospedale, senza sapere che la sua amata ha contratto una grave malattia che non le darà scampo.

Lucia ricoverata in ospedale

Come svelano le anticipazioni di Una Vita, Lucia verrà ricoverata e sottoposta ad accertamenti clinici. Nel frattempo, Samuel approfitterà del fatto che tutti i vicini sono al funerale Eduardo e si intrufolerà nel negozio di alimentari del quartierino, rubando l'incasso.

In questo modo, spererà di trovare i soldi necessari per pagare i debiti e fuggire da Acacias in compagnia di Genoveva. A mettere i bastoni tra le ruote dei due sarà Susana, che avviserà in tempo utile Lolita ed Antonito.

La scomparsa di Samuel

Nelle prossime puntate di Una Vita, l'Alday e Genoveva scapperanno con i soldi rubati, ma i vicini li coglieranno in flagrante. Tra essi ci sarà anche il perfido Cristobal.

Samuel proverà a incendiare una valigia nella speranza di creare panico, ma lo stratagemma non avrà esito positivo.

La situazione precipiterà quando Genoveva e Samuel si troveranno davanti Cristobal. L'Alday, con un gesto di coraggio, proteggerà la moglie per evitare che venga colpita. A pagarne le conseguenze sarà lui stesso. Samuel verrà portato d'urgenza in ospedale, dove verrà vegliato giorno e notte dalla consorte. Purtroppo, le sue condizioni saranno molto critiche e peggioreranno a vista d'occhio. Come raccontano le anticipazioni di Una Vita, Samuel chiuderà gli occhi per sempre, mentre Genoveva giurerà di vendicarsi di tutti coloro che non hanno voluto aiutarli a recuperare il denaro necessario per pagare il loro debito.