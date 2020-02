Tante le novità nelle prossime puntate di Una vita: le anticipazioni svelano che la gravidanza di Celia non andrà a buon fine. Felipe, furioso, darà la colpa a Trini, rea di aver chiesto all'amica di andarle a comprare una medicina per l'emicrania in piazza. Nonostante il dolore, la Alvarez Hermoso starà accanto a Trini che, a sua volta, inizierà a manifestare problemi di salute sempre più seri.

Allo stesso tempo, le condizioni mentali di Celia peggioreranno, come già successe in passato quando la donna si convinse di essere in dolce attesa.

Felipe sarà davvero preoccupato e le proporrà un viaggio lontano da Acacias per staccare la spina. Celia però non ne vorrà sapere, puntando i piedi per offrire tutto il suo sostegno all'amica in procinto di partorire.

Una Vita nuove puntate: Trini ha paura di perdere il bambino

Nei prossimi episodi della soap opera che andranno in onda su Canale 5, Celia sarà sempre più buia dopo aver perso il bimbo che miracolosamente portava in grembo. Felipe penserà così di programmare un viaggio a sorpresa in Inghilterra per raggiungere Tano, con l'intento di far distrarre la moglie.

Tuttavia, come narrano le anticipazioni di Una Vita, Celia preferirà prestare le sue cure a Trini, che sarà costretta a letto per via di importanti complicazioni legate alla gravidanza. I vicini commentano quanto Celia sia cambiata e speculano su una possibile relazione tra Lucia e Telmo. Il quartiere dice addio a Tito come un eroe che finisce per vincere la lotta. Ragazzi misteriosi si presentano al negozio di cioccolato alla ricerca di Tito; Leonor non sospetta nulla e li informa di dove si trova.

Ramon salva la moglie in extremis

Stando alle nuove anticipazioni di Una Vita, Trini avrà una pericolosa crisi respiratoria. Ramon, per fortuna accanto a lei nel momento giusto, le somministrerà la pillola salvavita in extremis. Il medico, accorso dopo la chiamata di un preoccupato Palacios, non avrà buone notizie. La Crespo e la creatura che porta in grembo sono in pericolo e dunque occorre indurre il parto.

Dopo ore di travaglio, Trini diventerà madre dando alla luce una nuova vita. Emozionato, Ramon darà la bella notizia ai vicini di Acacias. È nata Milagros.

Anticipazioni Una Vita: Celia perde la ragione

La nascita di Milagros metterà in crisi Celia, che inizierà a trattare Milagros come fosse sua figlia. Gli spoiler di Una Vita narrano che la Alvarez Hermoso inizierà a manifestare una fissazione malata per la neonata. La bimba non verrà lasciata sola un minuto. L'atteggiamento di Trini comincerà a far indispettire Trini e Ramon che, tuttavia, crederanno di tratti di una reazione normale della loro amica in seguito al trauma da poco subito.

Purtroppo, entrambi si sbaglieranno.