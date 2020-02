Nuove puntate ricche di colpi di scena attendono i fan di Una vita nella settimana che va da domenica 9 a venerdì 14 febbraio, quando verrà celebrato il matrimonio di Lolita e Antonito. Proprio mentre di starà svolgendo il ricevimento, Lucia avrà un misterioso incidente e cadrà dalle scale di Acacias 38. Sarà Telmo a soccorrerla e a salvarle la vita. Il sacerdote inoltre, non perderà occasione per invitarla a non sposare Samuel.

Spoiler Una vita: Lucia cade dalle scale di Acacias 38, salvata da padre Telmo

Una nuova settimana di programmazione ricca di eventi attende i telespettatori di Una vita, che vedranno finalmente la celebrazione del matrimonio di Lolita e Antonito. Una cerimonia romantica ed emozionante a cui parteciperanno a sorpresa anche Victor e Maria Luisa, giunti appositamente da Parigi per l'occasione. Mente gli invitati saranno a 'La deliciosa' per i festeggiamenti, Lucia avrà un misterioso incidente sule scale del condominio di Acacias 38.

Qualcuno infatti, avrà messo del grasso sulle scale e la Alvarado inciamperà, soccorsa appena in tempo da padre Telmo.

Telmo tenta di convincere Lucia a non sposare Samuel nelle prossime puntate di Una vita

Il sacerdote avrà il sospetto che sia stato il priore Espineira ad attentare alla vita della Alvarado e ne parlerà con Fra Guillermo. Quest'ultimo quindi deciderà di incontrare il priore, il quale gli racconterà quanto accaduto qualche tempo addietro all'eremo, quando il Martinez fu ritrovato privo di vestiti accanto a Lucia.

Nel frattempo, Telmo farà visita proprio alla cugina di Celia, cercando di dissuaderla dallo sposare Samuel. La ragazza invece, fisserà la data delle nozze, facendo promettere all'Alday che, una volta sposati, lasceranno immediatamente calle Acacias.

Una vita, trame 9-14 febbraio: Telmo deve fare chiarezza sui sentimenti che prova per la Alvarado

Nel corso dei nuovi episodi di Una vita in onda dal 9 al 14 febbraio i fan, dopo aver assistito al matrimonio di Antonito e Lolita, vedranno i due novelli sposi partire per la luna di miele.

Intanto Guillermo rimprovererà Telmo per non avergli raccontato tutta la verità su lui e Lucia. Sarà così che il parroco svelerà al suo mentore tutti gli intrighi orditi da Samuel, compresa la misteriosa morte del cocchiere. Subito dopo, Telmo tenterà nuovamente di convincere Lucia a non sposare Samuel, rivelandole che molto probabilmente l'uomo ha ucciso anche lo zio Joaquin. Fra Guillermo, durante l'ennesima conversazione con Telmo, lo spronerà a fare chiarezza sui sentimenti per la Alvarado e, nel caso, a lasciare addirittura gli abiti talari, qualora l'attrazione per la giovane donna fosse così forte.

Questo e molto altro nelle nuove puntate di Una vita in onda su Canale 5 dal 9 al 14 febbraio prossimi.