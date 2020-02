Sono a dir poco sorprendenti, gli spoiler dei prossimi appuntamenti italiani della soap opera Una vita. Negli episodi che i telespettatori potranno vedere sulla rete ammiraglia Mediaset la seconda settimana del mese di febbraio 2020, Telmo Martinez (Dani Tatay) sarà abbastanza combattuto. Il parroco di Acacias 38 saprà benissimo, che per rimanere al fianco di Lucia Alvarado (Alba Gutierrez) dovrà rinunciare al sacerdozio. Frate Guillermo (Quim Dotras) dopo aver visto il suo allievo parecchio turbato gli suggerirà di seguire i propri sentimenti, proprio quando la ricca ereditiera fisserà la data delle sue nozze con Samuel Alday.

Una Vita, trame puntate 9-16 febbraio: Espineira furioso, il ritorno di Maria Luisa e Victor

Tanti colpi di scena si verificheranno nelle puntate della telenovela Una Vita, in programma su Canale 5 dal 9 al 16 febbraio 2020. Gli spoiler annunciano che Lucia e Samuel approfitteranno di una merenda a La Deliciosa, per annunciare che presto si sposeranno. La figlia dei marchesi di Valmez sceglierà di diventare la moglie del fratello di Diego, poiché Telmo le ha fatto presente che non si toglierà mai gli abiti talari.

Quest’ultimo farà i conti con l’ira di Espineira, che sarà furioso con lui per non aver fatto nulla per impedire il fidanzamento tra la Alvarado e il figliastro di Ursula. Nel frattempo Celia dirà alle sue amiche di essere incinta, invece Jacinto rimetterà piede ad Acacias 38 rendendo felice Casilda e Marcelina. Il priore Espineira dirà al Martinez di impedire alla figlia dei marchesi di Valmez di sposarsi, se non vorrà che la donna venga danneggiata.

Nel contempo Inigo avrà il timore che Tito non sia pronto per recarsi ad un incontro di boxe, mentre Antonito e Lolita finalmente si sposeranno: al lieto evento saranno presenti anche Maria Luisa e Victor, tornati proprio per l’occasione.

La Alvarado perde i sensi, la scoperta del Martinez

Frate Guillermo preoccupato per Telmo, lo inviterà a lasciare il paese con lui. Durante banchetto nuziale del figlio di Ramon e della Casado l’attenzione degli invitati si sposterà sulla Alvarado, che perderà i sensi dopo essere scivolata dalle scale de La Deliciosa.

Il parroco di Acacias 38 dopo aver prestato soccorso alla sua amata, non farà fatica ad accorgersi che qualcuno ha gettato della cera sui gradini per attentare alla vita della cugina di Celia. Per fortuna la figlia dei marchesi di Valmez recupererà i sensi. Telmo ancora sconvolto per quanto accaduto, farà sapere a Frate Guillermo che in precedenza Espineira si era detto disposto a fare del male alla Alvarado per sottrarle a tutti i costi l’eredità.

Frate Guillermo invita Telmo a lasciare la sua vocazione, Lucia dubita di Samuel

A questo punto l’anziano mentore sceglierà di affrontare il priore, mentre il Martinez cercherà di convincere Lucia a non sposare il fratello di Diego.

Espineira farà delle confessioni a Frate Guillermo riguardanti il suo protetto che non conosceva affatto, ovvero che si è impegnato per consegnare il patrimonio della Alvarado all’ordine del cristo giacente. Telmo verrà messo alle strette dal suo mentore, che lo rimprovererà per non avergli raccontato la verità. Il sacerdote non avrà altra scelta, che rivelare a Frate Guillermo che il figliastro di Ursula è l’assassino del cocchiere. Samuel non appena si renderà conto, che il Martinez sta cercando per l’ennesima volta di farlo allontanare dalla Alvarado inizierà a temere il peggio. Per terminare Guillermo consiglierà a Telmo di lasciare la sua vocazione per non perdere Lucia, che nel frattempo tornerà a dubitare del suo promesso sposo dopo gli avvertimenti del prelato.