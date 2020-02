Grandi emozioni terranno con il fiato sospeso i fan di Una vita anche nel prossimo appuntamento in onda su Canale 5 venerdì 21 febbraio.

A partire dalle ore 14:10 su Canale 5, i telespettatori vedranno come Felipe, di ritorno dal suo viaggio di lavoro, farà un'amara scoperta. l'Alvarez Hermozo infatti, verrà a sapere che Celia era incinta, inoltre Lucia gli racconterà che la donna ha abortito e Felipe ne sarà sconvolto. Intanto padre Telmo, avrà il sospetto che dietro la morte del suo mentore ci possa essere il priore Espineira e, per tale motivo deciderà di affrontarlo, mentre il commissario Mendez continuerà ad indagare per scoprire il colpevole del brutale assassinio.

Anticipazioni Una vita: Felipe sconvolto dalla notizia dell'aborto di Celia

Una nuova ed appassionante puntata di Una vita terrà compagnia nel pomeriggio del 21 febbraio ai numerosi fan della soap ideata da Aurora Guerra che, ogni giorno, seguono con interesse le vicende dei protagonisti di calle Acacias.

Le anticipazioni riguardanti la nuova puntata, svelano che nel quartiere, farà ritorno Felipe il quale, come noto, è stato assente per diversi giorni a causa di impegni di lavoro. L'Alvarez Hermozo, sarà ancora all'oscuro del fatto che la moglie fosse incinta e sarà Lucia a dovergli raccontare gli ultimi accadimenti.

L'avvocato quindi, non solo verrà a sapere della gravidanza della moglie, ma purtroppo scoprirà pure che Celia ha abortito.

Una vita, trama del 21 febbraio: Telmo incolpa Espineira per la morte di Guillermo

Sconvolto dalle rivelazioni di Lucia, Felipe sembrerà particolarmente adirato, dopo che la parente le racconterà i particolari sul malore avuto da Celia. Come noto, la donna si è sentita male ed ha perso il bambino dopo aver attraversato la città per procurare un farmaco a Trini e, questo fatto, potrebbe indurre Felipe ad incolpare proprio la moglie di Ramon.

Intanto ad Acacias, si starà consumando anche un altro dramma, quello legato all'assassinio di Fra Guillermo. Mentre il commissario Mendez continuerà ad indagare per scoprire il colpevole del delitto, padre Telmo si convincerà del fatto che dietro a tutto ci sarebbe la mano di Espineira. Per tale motivo, affronterà il priore, il quale rispedirà al mittente le accuse e si proclamerà innocente.

Per scoprire ulteriori dettagli sull'assassinio di Guillermo e sulla vicenda legata all'aborto di Celia, non resta che seguire il nuovo appuntamento con la soap iberica Una vita, che andrà in onda su Canale 5 il prossimo 21 febbraio.

Per chi si fosse perso qualche episodio precedente, si ricorda che questi ultimi, sono disponibili sul sito Mediaset Paly.