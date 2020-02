Prosegue l'appuntamento quotidiano con gli episodi di "Una vita", la famosa soap opera spagnola dal titolo originale "Acacias 38" che viene trasmessa tutti i giorni su Canale 5. Le anticipazioni relative alla puntata che andrà in onda giovedì 6 febbraio rivelano non pochi colpi di scena, che come sempre lasceranno a bocca aperta i più fedeli telespettatori e fan della soap. Fra questi, la riappacificazione di Lolita con Trini e Ramon, la preoccupazione della moglie di Felipe per la cugina Lucia e la proposta di Lolita a Servante di accompagnarla all'altare il giorno delle sue nozze.

"Una Vita" va in onda ogni giorno su Canale 5 dopo Beautiful a partire dalle ore 14:10, salvo possibili variazioni. Le repliche della soap opera possono essere riviste in streaming su Mediaset Play, dove sono disponibili nella sezione dedicata. Questa piattaforma, infatti, consente di recuperare i programmi già andati in onda in televisione e di guardarli in diretta oppure on demand.

Lolita si riappacifica con Trini e Ramon dopo alcune discussioni

Continuano i preparativi del matrimonio di Antonito e Lolita, i quali possono finalmente coronare il loro sogno dopo aver risolto la questione con Ceferino.

Quest'ultima, a seguito dei diverbi avuti con Trini e Ramon relativamente all'organizzazione dei festeggiamenti si riappacifica con loro. La giovane, infatti, aveva discusso con Trini riguardo la scelta dell'abito da sposa e con Ramon su altre faccende relative all'organizzazione del lieto evento. Immediatamente dopo aver fatto pace con i due, Lolita si reca da Servante al quale chiede di accompagnarla all'altare il giorno delle sue nozze: la donna, infatti, desidera con tutto il cuore di averlo al suo fianco nel giorno più importante della sua vita.

Il Gallo si commuove alle parole di Lolita e, lusingato dalla proposta, non esita ad accettare.

La moglie di Felipe è in ansia per Lucia

Intanto l'Alday vuole a tutti i costi sposare la giovane Alvarado esclusivamente per appropriarsi del denaro di quest'ultima ereditato dai Marchesi di Valmez. Lucia però è sempre più attratta da padre Telmo, il sacerdote di Acacias, con il quale vorrebbe trascorrere il resto della sua vita.

Per raggiungere il suo obiettivo, Samuel si rivolge a frate Guillermo al quale chiede di convincere il Martinez ad allontanarsi definitivamente dalla Alvarado. Intanto, la moglie di Felipe, non riuscendo più a sopportare di vedere Lucia sempre giù di morale, si reca dalla cugina e la costringe a confessare una volta per tutte la causa del suo continuo malumore. La donna vorrebbe anche che Lucia sposasse l'Alday, in quanto è contraria all'unione della cugina con un sacerdote.