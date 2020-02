Un personaggio che sta movimentando le puntate italiane attuali della soap Una vita in onda su Canale 5 si troverà in grossa difficoltà prossimamente. Le anticipazioni spagnole dicono che per Telmo Martinez (Dani Tatay) cominceranno dei seri problemi quando Felipe Alvarez Hermoso, con il permesso di Lucia Alvarado (Alba Gutierrez), gli conferirà il potere di gestire da solo la fondazione benefica appena nata. Nel capitolo numero 960 accadrà qualcosa di sconvolgente: la cugina di Celia verrà a conoscenza della sparizione del suo ingente patrimonio.

La ricca ereditiera purtroppo crederà di essere stata tradita dall’uomo che avrebbe dovuto sposare, ma quando vorrà lasciare Acacias 38 per sempre verrà a galla la verità. I telespettatori avranno modo di apprendere che il priore Espineira e il padre Bartolomé hanno teso un vero e proprio tranello all’ex parroco. A questo punto, il rivale di Samuel Alday con le spalle al muro e accusato ingiustamente, se ne andrà via dal paese spagnolo.

Una Vita, trame: Lucia e Telmo annunciano le loro imminenti nozze

Nel corso degli episodi di Una Vita in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, Lucia rinuncerà a sposare Samuel a causa di Telmo. Quest’ultimo farà irruzione in chiesa, proprio nell’istante in cui la Alvarado e il fratello di Diego saranno in procinto di pronunciare il fatidico “Sì lo voglio”. La cugina di Celia quando vedrà il Martinez senza gli abiti sacerdotali, non ci penserà due volte ad abbandonare il figliastro di Ursula sull’altare.

A questo punto, la ricca ereditiera e l’ex parroco di Acacias 38, nonostante dovranno fare i conti con numerosi pettegolezzi sulla loro relazione, cominceranno ad organizzare il loro futuro insieme. Purtroppo gli spoiler annunciano che i momenti di tranquillità avranno una breve durata per la coppia. Per iniziare, la figlia dei marchesi di Valmez e Telmo faranno sapere a tutti i loro conoscenti che presto convoleranno a nozze.

In seguito, quando tutto sembrerà andare per il verso giusto, la Alvarado dimostrerà al pubblico di essere profondamente innamorata del suo promesso sposo con un gesto del tutto inaspettato. Il rivale di Samuel avrà la gestione completa della fondazione benefica appena creata con la sua amata, con il consenso della stessa. A questo punto il patrimonio dei genitori di Lucia finirà nelle mani dell’ex prelato, che si servirà della complicità del frate Bartolomé: quest'ultimo avrà il compito di occuparsi delle pratiche burocratiche.

La Alvarado apprende della scomparsa del suo patrimonio, il Martinez abbandona il paese

Nel contempo, Ursula avrà dei dubbi non appena vedrà il Martinez scambiarsi un abbraccio con il priore Espineira. Successivamente, l’ex governante rimarrà spiazzata mentre si troverà in compagnia di Lucia a causa di padre Bartolomé. L’anziano prete farà sapere alle due donne che tutto il denaro investito nella fondazione benefica è sparito. A gran sorpresa i sospetti di quanto accaduto ricadranno su Telmo, poiché Ursula potrà confermare il coinvolgimento del diretto interessato attraverso di alcuni documenti che troverà in casa.

Intanto anche Lucia e Bartolomé quando metteranno piede in banca verranno a conoscenza di essere stati traditi dal Martinez. La cugina di Celia, parecchio delusa dall’uomo che sarebbe dovuto diventare suo marito, deciderà di andarsene dalla cittadina iberica, ma prima di partire gli scriverà una lettera. Mentre la figlia dei marchesi di Valmez vorrà lasciarsi il passato alle spalle poiché sarà convinta della colpevolezza di Telmo, si scoprirà che quest’ultimo è innocente. Ebbene sì, Espineira e il frate Bartolomé faranno un brindisi, quando avranno la conferma che il Martinez è caduto nella loro trappola.

Per concludere, Telmo, sapendo di non avere nessuna possibilità per risultare credibile, si vedrà costretto ad abbandonare Acacias 38.