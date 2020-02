Nel corso delle puntate della soap opera Una vita, relative alla terza stagione e in programma su Canale 5 prossimamente ci sarà una novità. Dagli spoiler provenienti dalla Spagna, si evince che Telmo Martinez (Dani Tatay) e Lucia Alvarado (Alba Gutierrez) dopo aver formalizzato la loro unione, faranno il possibile per mettere fuori gioco Espineira (Josè Luis Martinez). L’ex parroco di Acacias 38 sapendo che il malvagio priore sia interessato ad impossessarsi a tutti i costi della ricchezza che la sua promessa sposa ha ereditato dai genitori, chiederà aiuto al Frate Bartolomè (Pepe Rodriguez Quintos).

Il rivale di Samuel e la cugina di Celia crederanno che grazie al nuovo sacerdote, non avranno più problemi. Inoltre, Telmo vorrà farla pagare al priore Espineira, con la convinzione che sia coinvolto con la morte del Frate Guillermo che considerava un padre.

Samuel su tutte le furie, Espineira deciso a prendersi il patrimonio di Lucia

I telespettatori italiani della telenovela Una Vita, nei prossimi appuntamenti in programma sulla rete ammiraglia Mediaset entro la fine di marzo 2020, faranno la conoscenza di un nuovo personaggio.

Tutto avrà inizio quando Lucia e Telmo durante una merenda organizzata a La Deliciosa, usciranno allo scoperto facendo sapere ai presenti di essersi fidanzati. Allo stesso tempo Samuel sempre più sottomesso dallo strozzino Jimeno non esisterà ad umiliare la coppia, arrivando a scontrarsi anche con Felipe. Il figliastro di Ursula si arrabbierà con l’avvocato ricordandogli che non avrebbe dovuto consentire alla Alvarado di abbandonarlo all'altare.

Nonostante ciò, il Martinez e la cugina di Celia non prenderanno in considerazione le scenate del fratello di Diego, visto che preferiranno concentrarsi sul loro futuro insieme. Purtroppo, la ricca ereditiera e l’ex sacerdote oltre a fare i conti con Samuel, saranno consapevoli di doversi guardare le spalle anche dal priore Espineira. Quest’ultimo intanto verrà a conoscenza che a breve Lucia entrerà in possesso dell’ingente patrimonio dei suoi genitori, precisamente in occasione del suo ventitreesimo compleanno.

Il Frate Bartolomè invita la Alvarado e il Martinez a fondare un'associazione benefica

A questo punto i fans dello sceneggiato familiarizzeranno con il volto del frate Bartolomè, un parroco già comparso nelle trame durante il funerale di Guillermo. Telmo convinto che il suo mentore sia morto per mano di Espineira, comincerà a fidarsi del new entry mettendolo al corrente di tutti i tentativi del priore per poter mettere le mani nel denaro della Alvarado. A gran sorpresa Bartolomè farà avere al Martinez un’informazione utilissima, per farla finire una volta per tutte ad Espineira. In particolare, il nuovo arrivato dopo aver appreso che il Papa non diede il consenso ai marchesi di Valmez per potersi sposare a causa del loro legame di parentela, metterà al corrente Lucia e Telmo della scoperta fatta.

Ebbene sì, la ricca ereditiera avrà finalmente la conferma che il priore non avrebbe dovuto celebrare le nozze dei suoi genitori. In seguito, Bartolomè inviterà l’ex parroco di Acacias 38 ad aprire un’associazione benefica per proteggere le ricchezze della sua promessa sposa da Espineira, e nello stesso tempo gli proporrà un piano per smascherare il priore.