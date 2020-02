Presto i telespettatori spagnoli della soap opera Una vita, rivedranno una donna che ha fatto parte del cast di un’altra telenovela nata dalla penna della stessa autrice Aurora Guerra. Ebbene sì, nel 2020 le avventure ambientate ad Acacias continueranno a mantenere vivo l’interesse di fan, precisamente con l’arrivo di ben due volti nuovi. Una è l’attrice Agnes Llobet, già conosciuta anche dal pubblico italiano per aver rivestito il ruolo della sfortunata Mencia, la prima moglie di Carmelo Leal (Raul Pena) ne Il Segreto.

La new entry a partire dal 18 febbraio interpreterà Laura, la nuova domestica di Genoveva Salmeron (Clara Garrido) e Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo). Inoltre alle vicende della famosa serie tv si è aggiunta anche l’attrice Abril Montilla, nei panni della cameriera Alodia, e arrivata ad Acacias 38 su richiesta del cugino Julio.

Una Vita, trame Spagna: arrivano Alodia e Laura ad Acacias 38

In questi giorni sui vari siti web dedicati alle anticipazioni sullo sceneggiato Una Vita, è emersa una novità.

Dagli spoiler si evince che il pubblico spagnolo nei prossimi episodi farà la conoscenza di due nuovi personaggi femminili, che saranno interpretati rispettivamente da Abril Montilla e Agnes Llobet. Le attrici in questione si uniranno quindi al cast di Acacias 38, la serie quotidiana in programmazione sull’emittente televisiva La 1 TVE dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 18:10. La prima new entry in realtà ha già fatto il suo ingresso nelle trame a partire da venerdì 14 febbraio 2020, mentre la seconda entrerà in scena martedì 18.

Alodia (April Montilla) ha messo piede nel quartiere spagnolo, dopo aver ricevuto una chiamata dal cugino Julio. Si tratta di una giovane donna che oltre ad essere umile ed educata, ha dato l’impressione di sembrare anche onesta. Mentre Alodia ha iniziato a lavorare presso la casa della famiglia Dominguez, quando Bellita Del Campo è entrata in crisi per non essere riuscita a trovare nessuna donna adatta per sostituire Arantxa.

La prossima settimana, anche Genoveva da poco sposata con Felipe si metterà alla ricerca di una nuova cameriera al posto di Agustina, che sarà in procinto di lasciare il quartiere. A questo punto tra le varie candidate, la Salmeron assumerà al suo servizio Laura (Agnes Llobet), una ragazza che sembrerà riuscire a soddisfare ogni aspettativa della diabolica darklady. Nonostante ciò, con il passare dei giorni la moglie dell’Alvarez Hermoso comincerà ad accorgersi che la sua inserviente potrebbe nascondere qualcosa di inquietante. Laura turberà anche il commissario Aurelio Mendez, che non appena la vedrà farà capire di conoscerla.

L’attrice Agnes Llobet già conosciuta dai fan per aver interpretato Mencia ne Il Segreto

I telespettatori inoltre non faranno fatica a notare che l’interprete di Laura cioè l’attrice Agnes Llobet, non è affatto un volto nuovo, poiché fu la prima moglie di Carmelo Leal nella soap opera Il Segreto. Mencia venne uccisa quando era in procinto di partire con il sindaco del paese per il viaggio di nozze. A quel punto il migliore amico di Severo Santacruz deciso a vendicarsi mise fine all’esistenza di Leonidas Talavera con la convinzione che si trattasse dell’assassino della sua amata a causa di Cristobal Garrigues (Carlos De Austria).

Successivamente l’assenza di Mencia fu colmata da quella di Adela Arellano (Ruth Llopis), che purtroppo non ha avuto lo sperato lieto fine al fianco di Carmelo, visto che ha perso la vita a causa di un incidente stradale. Infine è importante sottolineare ai lettori che avranno la possibilità di seguire tali avvenimenti soltanto tra circa un anno, per via della differenza temporale di messa in onda tra la rete iberica e quella nostrana.