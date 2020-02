Importanti novità accadranno nel corso delle prossime settimane ad Una vita, la TV Soap seguitissima tra i telespettatori di Canale 5. Gli spoiler spagnoli, rivelano che Rosina Rubio rivelerà alle vicine di essere diventata nonna, visto che sua figlia Leonor Hidalgo ha dato alla luce tre gemelle dopo la sua fuga repentina con Inigo, Flora Barbosa e Tito Lazcano da Acacias 38.

Una Vita: Salvador sequestra Flora

Le anticipazioni di Una Vita, in programma prossimamente sui teleschermi di Canale 5, rivelano che la morte di Celia farà da apripista ad un salto temporale di dieci anni.

Tutto questo, coinciderà con l'inevitabile addio di diversi protagonisti, tra cui Leonor, Flora, Inigo e Tito.

Nella fattispecie, il Barbosa chiederà allo strozzino Andres una grossa cifra di denaro per liberare l'amico pugile dal terribile impresario pugilistico Salvador Borras. In questo modo, il pasticcere si augurerà di guadagnare i soldi per ripianare il debito, contratto con lo strozzino, grazie ai combattimenti di Lazcano. Purtroppo, i medici convinceranno quest'ultimo a non salire sul ring, dopo aver scoperto una pericolosa massa al cervello.

Per questo motivo, Borras stufo di aspettare, sequestrerà Flora per costringere il fratello a rispettare il piano. Il fidanzato dell'Hidalgo, a questo punto, deciderà di mettere un'ipoteca su La Deliciosa, nonostante Liberto fosse disposto ad aiutarlo. Tuttavia, questo espedienti non rappresenterà la fine dei guai per Inigo.

Una Vita spoiler: Inigo vuole sbarazzarsi di Andres

Le trame di Una Vita, in onda prossimamente sui teleschermi italiani, raccontano che il Barbosa si vedrà costretto a pagare le rate dell'ipoteca messa sulla pasticceria.

Quest'ultimo, a questo punto, studierà un piano per sbarazzarsi delle minacce di Andres, visto che ormai la sua attività commerciale non è più sua ma è delle banche. In pratica, Inigo accetterà che Tito partecipi ad un incontro di boxe, dove è già stato prestabilito il vincitore. Per tale ragione, Andres scommetterà moltissimi soldi sulla vittoria di Lazcano per ottenere la completa estinzione del debito.

Leonor diventa madre di tre gemelle

Nel frattempo, il fidanzato dell'Hidalgo farà in modo che l'esito della gara venga truccato. Infatti, chiederà a Liberto e Rosina 15 mila pesatas per scommettere sulla sconfitta del suo assistito. In questo modo, il fratello di Flora riuscirà a vincere moltissimi soldi a discapito dello strozzino. In seguito alla trappola, Flora, Inigo, Tito e Leonor saranno costretti ad abbandonare Acacias 38, non prima di aver saluto i coniugi Seler. I telespettatori, a questo punto, assisteranno ad un salto temporale di ben 10 anni, che porterà nuovi cambiamenti nel quartiere.

A tal proposito, Rosina racconterà che la figlia è diventata madre di tre gemelle, mentre si capirà che Lazcano e la Barbosa si sono ufficialmente fidanzati.