Nuovo appuntamento incentrato sulle notizie di Una Vita, la TV Soap seguitissima dai telespettatori italiani. Gli spoiler spagnoli svelano che con il salto temporale perderemo due grandi protagonisti di Acacias 38. In particolare, i fans assisteranno all'uscita di scena di Lucia Alvarado e Samuel Alday, i quali esaleranno l'ultimo respiro in tragiche circostanze.

Una Vita: salto temporale di 10 anni ad Acacias 38

Le anticipazioni di Una vita delle puntate in programma nelle prossime settimane su Canale 5 annunciano una duplice uscita di scena, che siamo sicuri lascerà l'amaro in bocca a tutti i telespettatori delle vicende di Acacias 38.

Stiamo parlando di Samuel e Lucia, i quali abbandoneranno la soap opera in maniera tragica.

Tutto inizierà quando il fratello di Diego farà ritorno nel vecchio quartiere spagnolo dopo un salto temporale di ben 10 anni. A tal proposito, l'uomo sarà accompagnato dalla bellissima Genoveva, la sua nuova sposa, che gli provocherà un sacco di guai. Quest'ultima, infatti, sarà ricercata da Cristobal, un pericoloso prestanome per il quale aveva già lavorato in passato presso un lupanare. Ma ecco che il suo ex datore di lavoro pretenderà che la Salmeron le restituisca una grossa somma di denaro.

Peccato che la donna e l'Alday non abbiano a disposizione i soldi necessari. Per questo motivo, quest'ultimo chiederà aiuto a tutti i vicini, i quali però si rifiuteranno categoricamente di aiutarlo.

Samuel muore per salvare Genoveva da Cristobal

Le trame di Una Vita in onda nelle prossime settimane sul Canale del Biscione, rivelano che Cristobal continuerà a minacciare sempre più la coppia, che per sfuggire alle sue angherie deciderà di scappare lontano.

Peccato che il loro piano di fuga venga intralciato dagli scagnozzi del prestanome, i quali non esisteranno a sparare un colpo d'arma da fuoco indirizzato verso la Salmeron, se l'Alday non decidesse di intervenire per salvare l'amata. L'uomo, infatti, rimarrà ferito gravemente al petto, tanto da essere trasportato in ospedale, in condizioni critiche. Qui, Samuel sarà sottoposto ad un delicato intervento, che purtroppo non avrà il risultato sperato.

Il fratello di Diego, infatti, esalerà l'ultimo respiro non prima di aver chiesto perdono a Blanca e suo marito tramite una lettera, mentre Genoveva deciderà di vendicarsi del male fatto al suo consorte.

Lucia esala l'ultimo respiro tra le braccia di Telmo

Ma non sarà l'unica uscita di scena a sconvolgere il piccolo quartiere di Acacias 38. Nel dettaglio, Lucia e Telmo trascorreranno un periodo difficile dopo essersi ritrovati. La relazione clandestina tra l'ex sacerdote e la cugina di Celia, infatti, sarà scoperta dal cattivo Eduardo, il quale metterà alle strette quest'ultima. In questo frangente, l'Alvarado accuserà un brutto malore che la condurrà in ospedale.

Qui, la madre di Mateo sarà sottoposta a numerosi esami, che diagnosticheranno una grave malattia al cuore. Di conseguenza, la donna deciderà di trascorrere la maggior parte del temo con Martinez e suo figlio Mateo dopo aver saputo che le resta poco tempo da vivere. Possiamo svelare che Lucia perderà la vita, mentre Telmo apparirà distrutto dal lutto, tanto da decidere di assumersi le responsabilità di padre come ultimo desiderio dell'amata.